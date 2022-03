Tiago Leifert anuncia novo programa e confirma destino após deixar a Globo

Depois de deixar a Rede Globo, emissora em que atuou por 16 anos, Tiago Leifert anunciou seu novo projeto profissional. O apresentador vai voltar às origens e criar um canal no Youtube para falar de futebol. "Tal qual CR7 que saiu da ponta e ficou mais próximo do gol, eu resolvi fazer o mesmo: ficar mais próximo de tudo que me dá mais alegria", explicou.

O projeto é o terceiro em que o jornalista embarca desde a saída da emissora, anunciada no dia 9 de setembro de 2021. Em outubro do ano passado, o apresentador anunciou uma newsletter gratuita sobre games e tecnologia. Já neste ano, o jornalista voltou para o esporte. Ele passou a comentar jogos do Campeonato Paulista transmitidos no Youtube.

"O convite para participar do Paulistão no Youtube só me provou que eu realmente preciso dedicar um pedaço do meu tempo ao esporte de novo, eu me sinto bem demais. Vou começar pela forma mais simples: um canal no Youtube, que por enquanto é de resenha", escreveu em sua conta oficial do Instagram.

O canal irá chamar 3 na Área, e contará com os comentaristas Rica Perrone e Eduardo Semblano. No anúncio do novo canal, Leifert explicou a relação com os dois parceiros do projeto. "Rica eu conheço há uns 15 anos, desde que eu era repórter. O Edu me chamou a atenção na Copa de 18, esbarrei sem querer no perfil dele no Instagram, o Fui Clear, e vi um cara falando coisas que ninguém tinha coragem naquela Copa".

Segundo Leifert, o canal não terá grade nesse inicio e nem "pressão" ou "planos de dominação". "Se tiver 5 inscritos ou 1.000.000 vai dar na mesma pra nós, o que a gente quer é falar da bola", disse.

Ao explicar qual será abordagem do canal, Tiago prometeu respeito ao futebol e aos atletas e que tudo será feito com o coração. "Somos a favor das comemorações, a favor do drible, torcemos pelo Brasil até em amistoso sub-15 e acreditamos que existe uma pessoa ANTES de um jogador ou jogadora. É por isso que, talvez, nosso engajamento seja zero! O algoritmo não está mais acostumado com quem gosta verdadeiramente de futebol".

O 3 na Área estreia nesta quarta-feira, 23, ás 11h30. "Sem mapa, sem ensaio, sem estratégia, mas com o mais importante: amor pela bola", finalizou o apresentador.

Saída da TV Globo

Com 41 anos, Tiago Leifert começou na TV Globo em 2004 como apresentador e editor na Rede Vanguarda, afiliada da Globo no interior de São Paulo. Jornalista esportivo, ele chegou ao SportTV, em 2006, como repórter e logo virou editor-chefe e apresentador do Globo Esporte, e foi o responsável pela mudança no formato do jornal. Ele também cobriu uma Olimpíada e 3 Copas do Mundo.

Em 2012, começou sua trajetória no entretenimento ao apresentar o The Voice Brasil. Em 2015, assumiu um novo projeto na emissora, desta vez, o matinal É de Casa e deixou de vez o comando do Globo Esporte. Em 2016, começou a apresentar o Zero 1, programa focado em games e no universo geek. E, em 2017, assumiu o Big Brother Brasil.

De acordo com as informações divulgadas pela Rede Globo na época, o pedido veio de uma vontade do próprio apresentador, que decidiu não renovar o contrato com a empresa, mas deixa as portas abertas para futuras parcerias. “A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal. E é agora!", disse.