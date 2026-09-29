Thiaguinho em SP: que horas começa o show ‘Bem Black’ neste sábado

O cantor Thiaguinho apresenta o show “Bem Black” neste sábado, 3, no Espaço Unimed, em São Paulo. A casa abre às 20h e a apresentação começa às 22h.

O novo projeto mergulha na ancestralidade e na black music, movimento que, além da dimensão musical, teve papel político e cultural. No show, Thiaguinho combina a essência do pagode com elementos de soul, jazz, afrobeat e R&B.

O que Thiaguinho apresenta em “Bem Black”?

O repertório mistura músicas conhecidas e novidades. Entre elas está “Olhos Coloridos”, além de “Pensamentos Intrusivos”, faixa atual de trabalho do cantor.

A proposta é reinterpretar referências da música preta a partir do pagode e celebrar diferentes vertentes que marcaram gerações.

Quanto custam os ingressos?

Os valores informados variam de acordo com o setor:

Pista Premium: R$ 220 inteira; R$ 110 meia; R$ 180 solidário

R$ 220 inteira; R$ 110 meia; R$ 180 solidário Setores E, F e G: R$ 380 inteira; R$ 190 meia

R$ 380 inteira; R$ 190 meia Setores A, B e C – Mesa: R$ 480 inteira; R$ 240 meia

R$ 480 inteira; R$ 240 meia Camarote B: R$ 380

R$ 380 Camarote A: R$ 480

O Ingresso Solidário é vendido com desconto mediante entrega de 1 kg de alimento não perecível na entrada, exceto sal e farinha.

Serviço do show do Thiaguinho