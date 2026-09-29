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Thiaguinho em SP: que horas começa o show ‘Bem Black’ neste sábado

O novo projeto mergulha na ancestralidade e na black music, movimento que, além da dimensão musical, teve papel político e cultural

Thiaguinho: cantor se apresenta em São Paulo neste fim de semana (Divulgação)

Thiaguinho: cantor se apresenta em São Paulo neste fim de semana (Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 16h26.

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O cantor Thiaguinho apresenta o show “Bem Black” neste sábado, 3, no Espaço Unimed, em São Paulo. A casa abre às 20h e a apresentação começa às 22h.

O novo projeto mergulha na ancestralidade e na black music, movimento que, além da dimensão musical, teve papel político e cultural. No show, Thiaguinho combina a essência do pagode com elementos de soul, jazz, afrobeat e R&B.

O que Thiaguinho apresenta em “Bem Black”?

O repertório mistura músicas conhecidas e novidades. Entre elas está “Olhos Coloridos”, além de “Pensamentos Intrusivos”, faixa atual de trabalho do cantor.

A proposta é reinterpretar referências da música preta a partir do pagode e celebrar diferentes vertentes que marcaram gerações.

Quanto custam os ingressos?

Os valores informados variam de acordo com o setor:

  • Pista Premium: R$ 220 inteira; R$ 110 meia; R$ 180 solidário
  • Setores E, F e G: R$ 380 inteira; R$ 190 meia
  • Setores A, B e C – Mesa: R$ 480 inteira; R$ 240 meia
  • Camarote B: R$ 380
  • Camarote A: R$ 480

O Ingresso Solidário é vendido com desconto mediante entrega de 1 kg de alimento não perecível na entrada, exceto sal e farinha.

Serviço do show do Thiaguinho

  • Data: 3 de outubro de 2026
  • Local: Espaço Unimed
  • Endereço: Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo/SP
  • Abertura dos portões: 20h
  • Show: 22h
  • Classificação: 18 anos. Menores somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.
Acompanhe tudo sobre:Shows-de-música

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