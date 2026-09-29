Thiaguinho em SP: que horas começa o show ‘Bem Black’ neste sábado

Thiaguinho: cantor se apresenta em São Paulo neste fim de semana (Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 16h26.
O cantor Thiaguinho apresenta o show “Bem Black” neste sábado, 3, no Espaço Unimed, em São Paulo. A casa abre às 20h e a apresentação começa às 22h.
O novo projeto mergulha na ancestralidade e na black music, movimento que, além da dimensão musical, teve papel político e cultural. No show, Thiaguinho combina a essência do pagode com elementos de soul, jazz, afrobeat e R&B.
O repertório mistura músicas conhecidas e novidades. Entre elas está “Olhos Coloridos”, além de “Pensamentos Intrusivos”, faixa atual de trabalho do cantor.
A proposta é reinterpretar referências da música preta a partir do pagode e celebrar diferentes vertentes que marcaram gerações.
Os valores informados variam de acordo com o setor:
O Ingresso Solidário é vendido com desconto mediante entrega de 1 kg de alimento não perecível na entrada, exceto sal e farinha.