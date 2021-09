Thiaguinho bilionário: saiba como o cantor conquistou sua fortuna

Os fãs do Thiaguinho ficaram surpresos ao descobrir que ele é bilionário. O músico, de 38 anos, é dono da própria gravadora e faz grandes contratos publicitários. Apesar de não ostentar, a empresa do cantor faturou R$ 2 bilhões em 2020, de acordo com a Forbes.

A carreira de Thiaguinho começou em 2002, quando ele participou do reality show musical "Fama". Apesar de não ter ido longe na competição, sendo o quarto eliminado, ele conseguiu chamar atenção do público e no ano seguinte se tornou vocalista do Exaltasamba junto de Péricles.

Em 2009, quando ainda estava na banda de pagode, Thiaguinho criou a 'Paz & Bem', editora que administra suas canções e obras. Quando deixou o conjunto musical em 2011, o cantor já estava se preparando para gerenciar sua carreira solo.

Em 2016, o pagodeiro deixou a Som Livre e investiu cerca de R$ 52 milhões para expandir a própria gravadora. No total, a empresa fundada por ele tem 210 funcionários e não descarta trabalhar com outros artistas no futuro.

Além dos shows e direitos autorais, grande parte da renda do artista vem de altos contratos de publicidade assinados durante a pandemia. Thiaguinho fechou atualmente parceria com uma marca americana de calçados esportivos, na qual assina a criação de uma linha exclusiva de produtos, além de representar marcas com itens de higiene oral, creme hidratante, bebida energética e uma grande empresa de investimentos.

Além de garoto-propaganda, o artista aceitou o convite do empresário Marcos Buaiz, e passou a comandar a comunicação e o marketing de uma indústria de bebidas alcoólicas, seguindo artistas como o rapper Jay-Z, que é dono de uma fabricante de champanhe nos EUA.

