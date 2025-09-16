HBO confirma quarta temporada de 'The White Lotus'; produção será gravada na França

A HBO anunciou nesta terça-feira, 16, que a quarta temporada de “The White Lotus” será gravada na França, após as tramas anteriores se passarem em locais como Tailândia e Itália.

O CEO da emissora, Casey Bloys, confirmou a informação ao site Deadline, destacando que detalhes sobre a locação ainda serão divulgados. A produção tem grandes chances de utilizar o Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, com vista para o mar de Nice e próximo a Cannes.

O hotel faz parte da rede Four Seasons, parceira da série.

Expectativas

No tapete vermelho do Emmy 2025, Parker Posey, atriz da terceira temporada, confirmou que essa sequência será filmada no sul da França, embora detalhes sobre seu retorno à série não tenham sido divulgados.

Há especulações de que personagens de temporadas anteriores, como Dominic di Grassi, interpretado por Michael Imperioli, ou Jaclyn Lemon, interpretada por Michelle Monaghan, possam aparecer nesta nova edição ambientada na Côte d’Azur, região famosa pelo glamour de Cannes e do cinema europeu.

A terceira temporada recebeu 23 indicações ao Emmy, principalmente em categorias de atores coadjuvantes de drama, mas nenhum prêmio foi conquistado.

Bloys comentou que a série pode ter sido “vítima do próprio sucesso” devido ao número elevado de indicações.