Quem são as 10 estrelas mais ricas de Harry Potter? Veja ranking

Já se passaram 20 anos desde a estreia do primeiro filme da saga Harry Potter. A série baseada nos livros da escritora JK Rowling se tornaram uma franquia global de sucesso e arrecadaram mais de 7,7 bilhões de dólares desde seu lançamento em 2001, de acordo com a Forbes.

Na semana passada, a HBO Max anunciou que vai lançar no dia 1º de janeiro de 2022 o especial ‘20 anos de Magia: De Volta a Hogwarts’, que contará com o reencontro do elenco de Harry Potter.

Os atores Daniel Redcliffe, Emma Watson e Rupert Grint aparecem na foto de divulgação do especial:

Desde o fim da saga, o elenco estrelou outros filmes e séries de sucesso e alguns atores entraram para a lista de estrelas mais bem pagas de Hollywood. Enquanto o especial não é lançado, separamos um ranking com as 10 estrelas mais ricas de Harry Potter. Confira:

10. Emma Thompson - US$ 40 milhões

A atriz veterana Emma Thompson interpretou muitos personagens memoráveis, ente eles a professora Sybill Trelawney nos filmes de Harry Potter. Recentemente ela participou do filme Cruella, nova produção da Disney. A atriz e sua família viveram na área de elite de West Hampstead, em Londres, por anos antes de se mudarem para uma vila particular em Veneza, na Itália, em 2020 após o Brexit, de acordo com o Metro UK.

9. Gary Oldman - US$ 40 milhões

De acordo com o site Insider, o ator Gary Oldman, que interpretou Sirius Black na série, tem um patrimônio líquido de US$ 40 milhões. Ele ganhou seu primeiro Oscar por interpretar Winston Churchill em 'Darkest Hour' e seus filmes arrecadaram mais de US$ 11 bilhões em todo o mundo, consolidando-o como um dos atores de maior bilheteria atualmente.

8. Rupert Grint - US$ 50 milhões

Ao interpretar Ron Weasley, o ator britânico lucrou o suficiente para ser mais seletivo com seu trabalho. De acordo com o Edinburgh Live, ele recebeu mais de US$ 70 milhões com a série de filmes. A estrela de 33 anos investe em imóveis e arrecadou milhões de dólares com a compra e venda.

7. Ralph Fiennes - US$ 50 milhões

Depois de interpretar o vilão icônico Lord Voldemort, o ator britânico Ralph Fiennes estrelou a série de filmes de James Bond, onde interpretou o papel de M. Além desses grande produções, Fiennes desempenhou dezenas de outros papéis nos palcos e nas telas.

6. Helena Bonham Carter - US$ 60 milhões

Os filmes da atriz faturaram milhões de bilheteria. Além disso, ela é co-proprietária de uma casa em Belsize Park, Londres, avaliada em cerca de US$ 14 milhões com o ex-marido Tim Burton, de acordo com o Yahoo! Finanças.

5. Kenneth Branagh - US$ 60 milhões

Branagh, cinco vezes indicado ao Oscar, interpretou Gilderoy Lockhart em Harry Potter e a Câmara Secreta. Seu patrimônio líquido declarado de US $ 60 milhões faz sentido, visto que ele também dirigiu Thor (2011), Cinderela (2015) e Assassinato no Expresso do Oriente (2017).

4. Emma Watson - US$ 85 milhões

De acordo com o Hollywood Reporter, Emma Watson recebeu US$ 60 milhões pelos oito filmes de Harry Potter. A atriz também ganhou US$ 15 milhões como protagonista do filme 'A Bela e a Fera', da Disney.Ela também trabalha como modelo para marcas de luxo, como Calvin Klein, Lancôme, Dolce & Gabbana e Burberry. Watson gastou parte de sua riqueza em um chalé na França e casas caras em Londres e Nova York.

3. Robert Pattinson - US$ 100 milhões

Interpretar Cedric Diggory no quarto filme de Harry Potter ajudou o ator a conseguir o papel de Edward Cullen na saga Crepúsculo. Com a última saga, ele recebeu cerca de US$ 25 milhões e outros US$ 40 milhões pelos dois filmes finais, de acordo com a Celebrity Net Worth. Atualmente, o ator se prepara para o lançamento de Batman e faz propagandeada para a Dior Homme desde 2013.

2. Daniel Radcliffe - US$ 110 milhões

Daniel Radcliffe ganhou mais de US$ 95,6 milhões por toda a saga Harry Potter, de acordo com a CBS News. Desde então, ele desembolsou parte do patrimônio em apartamentos em Nova York, segundo o site Insider.

1. JK Rowling - US$ 1 bilhão

A autora dos livros de Harry Potter facilmente assume o primeiro lugar na lista com seu patrimônio líquido de US$ 1 bilhão. Seus livros venderam mais de 500 milhões de cópias em todo o mundo e renderam ainda mais com o parque temático 'Mundo Mágico de Harry Potter', da Universal Studios, em Orlando, e do site Pottermore, que teve receita de US $ 19 milhões em 2016, segundo o site Cosmopolitan. JK Rowling é a segunda autora mais bem paga do mundo, depois de James Patterson, de acordo com a Forbes.