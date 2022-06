"The Quarry": jogo de terror é lançado hoje; saiba mais sobre o game

Foi lançado nesta sexta-feira,10, o jogo de terror The Quarry, produzido pela Supermassive Games, famosa pelos jogos Until Dawn e The Dark Pictures. O game segue uma linha cinematográfica de filmes de terror clássica, como sobrevivência de personagens.

Para os apaixonados por jogos de terror, com temas de Sexta-feira 13, Halloween, entre outros, irão adorar The Quarry. As produções têm semelhanças por serem aventuras de horror e personagens jovens correndo perigo. Esse estilo de jogo é chamado de "slasher", em referência ao corte de machados e facas característicos dessas produções.

A história principal de The Quarry ocorre em um acampamento de verão, quando um grupo de jovens decide realizar uma festa no local. Os personagens então descobrem que estão totalmente isolados e começam a receber visitas de indivíduos cobertos de sangue.

O jogo possui a opção de multiplayer local e poderá ser jogado online, porém somente a partir de Julho. Ele está disponível para os consoles PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X.

