Conheça os detalhes da bola de futebol da Copa do Mundo do Catar 2022

Já é tradição que as bolas da Copa do Mundo FIFA mudem a cada edição do evento. E, se até então, o foco estava concentrado no design, a nova Adidas Al Rihla – que significa “A Jornada” em árabe – foi além: será a primeira versão “inteligente” e eletrônica a participar da competição. Isso porque a bola tem recursos que funcionam em conjunto com o Árbitro Assistente de Vídeo (VAR).

Tecnologias da bola da Copa do Mundo

Produzida com cobertura de poliuretano texturizado e 20 gomos (tecnologia que foi batizada como Speedshell e promete melhorar o desempenho aerodinâmico), a Adidas Al Rihla recebeu desenho e cores que remetem à cultura do Catar, além de núcleo patenteado CTR-Core que proporciona “jogo mais rápido e preciso”, além de melhorar a estabilidade durante os chutes, por exemplo.

Também haverá um sensor de movimento com unidade de medição inercial (IMU) de 500 Hz capaz de identificar o posicionamento em campo 500 vezes por segundo. E esse recurso será fundamental para disponibilizar informações em tempo real e garantir o funcionamento da marcação automática de impedimentos, que auxiliará os árbitros nas tomadas de decisão durante as partidas.

“Esta bola oficial da Adidas impressiona em termos de resistência e qualidade. Vai encantar os maiores jogadores do planeta que jogarão no Catar nos palcos mais prestigiosos, mas também fãs de todo o mundo”, disse Jean-François Pathy, diretor de marketing da FIFA. Segundo o fabricante, essa bola de futebol deverá ser a opção mais rápida, estável e precisa já produzida até agora.

Preocupações com meio ambiente

Também há preocupações além do campo, como tintas e colas à base d’água para diminuir impactos da produção no meio ambiente e, durante a apresentação, a Adidas Al Rihla passou por dez cidades ao redor do mundo para promover iniciativas sociais. Por fim, é a primeira vez que uma bola da Copa do Mundo arrecadará fundos a causas sociais: 1% das vendas irá à ONG Common Goal.

Quanto custa a bola da Copa do Mundo?

Atualmente, existem cinco versões da Adidas Al Rihla:

Pro: 999,99 reais ;

; Treino: 179,99 reais ;

; Liga: 249,99 reais ;

; Salão: 199,99 reais ;

; Minibola: 99,99 reais.

