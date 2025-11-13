Taylor Swift divulga novo trailer de documentário no Disney+; assista

Taylor Swift: cantora lançará novo documentário no mês que vem (Erika Goldring/TAS24 / Colaborador/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 10h34.
A cantora Taylor Swift divulgou nesta quinta-feira, 13, um novo trailer de seu mais novo documentário no Disney+, The End of An Era, que estreia no dia 12 de dezembro. O documentário terá seis episódios e acompanha o lançamento de uma nova versão do filme da turnê The Eras Tour, finalizada no ano passado.
A The Eras Tour foi a turnê mais lucrativa da história: os shows arrecadaram mais de US$ 2 bilhões e movimentaram economias locais em até US$ 140 milhões por cidade.