Taylor Swift desbanca Trump e bate recorde de usuários simultâneos no YouTube — mas Cazé segue líder

Cantora bateu recorde nos Estados Unidos durante o anúncio de seu 12º álbum de estúdio

Taylor Swift: cantora mostra capa do novo álbum no podcast New Heights, de Travis e Jason Kelce. (YouTube/Reprodução)

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13h56.

Taylor Swift já está acostumada a quebrar recordes. No anúncio de seu 12º álbum, a cantora superou até o presidente dos Estados Unidos e conquistou a maior audiência simultânea em uma live pelo YouTube nos EUA.

Com 1,3 milhão de espectadores ao vivo, Swift revelou a capa e a data de lançamento de “The Life of a Showgirl”, novo álbum de estúdio cantora, em um episódio ao vivo do podcast New Heights, apresentado por seu namorado Travis Kelce e Jason Kelce, irmão do atleta do Kansas City Chiefs. 

A marca ultrapassou com folga a audiência do público que acompanhou Donald Trump no The Joe Rogan Experience, durante a campanha presidencial de 2024. O presidente norte-americano reuniu cerca de 800 mil espectadores, pouco mais da metade da performance de Taylor. No Spotify, a participação da cantora também fez diferença: a audiência feminina do podcast cresceu mais de 600%.

Mas, quando o assunto é o recorde mundial, um brasileiro ainda segue imbatível. É o caso de Casimiro Miguel, mais conhecido como Cazé, que, na Copa do Mundo de 2022, conseguiu bater a marca de 6,9 milhões de espectadores simultâneos na partida ao vivo entre Brasil e Croácia — jogo que marcou a eliminação da Seleção Brasileira no torneio.

