Sucesso absoluto, Taylor Swift entra oficialmente para a lista de bilionários; veja patrimônio

Taylor Swift tem dado o que falar como fenômeno musical ao redor do mundo. Só neste ano, a loirinha regravou o álbum "1989" (Taylor's Version), tem feito vários shows com a The Eras Tour - que chega ao Brasil em novembro - e se prepara para lançar um filme sobre a turnê.

Além da carreira bem sucedida, Taylor tem um novo motivo para comemorar. Ela acaba de entrar para o exclusivo rol de bilionários, depois que seu patrimônio líquido chegou a US$ 1,1 bilhão, segundo a Bloomberg.

A publicação explica que a cantora alcançou esse status graças ao volume de álbuns, parcerias comerciais e, em grande parte, ao êxito da Eras Tour, que arrecadou mais de US$ 700 milhões em vendas de ingressos para shows realizados até o momento.

O cálculo não inclui os lucros do filme de “Eras Tour”, que foi líder de bilheterias dos Estados Unidos, e da etapa internacional da turnê, que começa na América do Sul em novembro.

A análise levou em consideração apenas os bens e ganhos da cantora, que poderiam ser confirmados ou rastreados a partir de números divulgados publicamente. Mas, a Bloomberg estima que o verdadeiro patrimônio líquido de Taylor seja, provavelmente, muito maior.

Segundo a publicação, também foi acrescentado ao cálculo o valor do catálogo de músicas e de cinco imóveis da artista, assim como os lucros das vendas de música, streaming, ingressos para shows e mercadorias. A estimativa considerou também o imposto de renda, custos de viagens e pagamento aos funcionários.

Imparável

Taylor certamente está em alta na carreira com o sucesso da Eras Tour e seu filme-concerto, que arrecadou mais de US$ 178 milhões, informou a revista Variety.

Com o lançamento de “1989 (Taylor's Version)” nesta sexta-feira, 27, a cantora só tem mais duas regravações (“Reputation” e "Taylor") para finalmente ter o controle total de suas obras.

Quando Taylor Swift chega ao Brasil pelo The Eras Tour?

Taylor Swift chega ao país em novembro para apresentação do The Eras Tour. Serão três shows em São Paulo, no Alianz Parque. Além de mais três no Rio de Janeiro, no Estádio Olímpico Nilton Santos.

Todos os ingressos para as apresentações estão esgotados.