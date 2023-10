Taylor Swift lança regravação de 1989 (Taylor's Version), com cinco faixas inéditas

A espera de 1989 (Taylor's Version) finalmente acabou. Nesta sexta-feira, 27, Taylor Swift lança a versão regravada do álbum, que foi originalmente apresentado em 2014. Desta vez, a cantora oferece aos fãs cinco músicas inéditas.

"1989" é o quarto dos álbuns que a loirinha regravou, depois da estreia de Fearless (Taylor’s Version) e Red (Taylor’s Version) em 2021, além de Speak Now (Taylor’s Version) em julho deste ano.

Quais músicas estão no álbum 1989 (Taylor's Version) de Taylor Swift?

O disco é composto por sucessos como "Shake it Off" e "Blank Space", além de outras canções que ilustram a transição oficial de Taylor Swift para a carreira pop.

As faixas vêm do projeto "From The Vault" ("Do Cofre", em tradução livre) e que acabaram sendo deixadas de lado no primeiro lançamento do álbum. As canções são "'Slut!'", "Say Don't Go", "Now That We Don't Talk", "Suburban Legens" e "Is It Over Now?".

O novo "1989" também será disponibilizado em CD com cinco opções de capa.

"O álbum '1989' mudou a minha vida de inúmeras maneiras, e me enche de emoção anunciar que minha versão dele será lançada", declarou Taylor Swift em uma publicação no Instagram sobre o lançamento da regravação de "1989", que celebra sua transição para o gênero pop.

"Para ser totalmente honesta, essa é a minha regravação favorita que já fiz porque as faixas do quinto ['From The Vault'] são tão insanas. Eu não posso acreditar que elas foram deixadas para trás, mas não por muito tempo!"

A seguir, ouça algumas canções de 1989 (Taylor's Version)

Briga judicial

Por outro lado, a regravação de "1989" não é apenas uma celebração da trajetória de Taylor Swift. O projeto é também uma tentativa da cantora recuperar os direitos autorais sobre seu material mais antigo, que atualmente pertencem ao empresário Scooter Braun.

Diante desse conflito, restam agora dois álbuns para a artista regravar: "Taylor Swift" (2006) e "Reputation" (2017).

Quando Taylor Swift chega ao Brasil pelo The Eras Tour?

Taylor Swift chega ao país em novembro para apresentação do The Eras Tour. Serão três shows em São Paulo, no Alianz Parque. Além de mais três no Rio de Janeiro, no Estádio Olímpico Nilton Santos.

Todos os ingressos para as apresentações estão esgotados.