Madonna fará ensaio antes do show de Copacabana; veja como assistir

Ainda nesta semana, Madonna vai movimentar a praia de Copacabana. A cantora vai ensaiar no palco antes do megashow no sábado, 4, que vai encerrar a The Celebration Tour. O evento promete ser a maior apresentação de sua carreira, com expectativa de receber mais de 1,5 milhão de pessoas.

Segundo apuração do Globo, haverá ensaios na quinta-feira, 2, e sexta-feira, 3, a partir das 18h. O objetivo principal é testar o palco que, para comportar tanta gente, passou por algumas mudanças.

A primeira é que foi colocado sobre um piso de alumínio de 6 mil metros, que aguenta até 120 toneladas. O palco em si tem 812m², dispostos em 18 metros de altura. Erguido a 3 metros do chão, o espaço conta, ainda, com três passarelas de 20 metros de extensão, a 2,40 metros de altura.

A presença de Madonna ainda é incerta, disseram profissionais envolvidos na produção do megashow ao Globo. "Ela precisa entender o espaço que terá à disposição, até para rearranjar os movimentos e dos bailarinos no palco", explica uma fonte ouvida pelo jornal.

"Também é Madonna quem decide a parte dos posicionamentos e enquadramentos de câmera no show, para as imagens que serão transmitidas no telão e ao vivo na TV (via Globoplay e Multishow). Normalmente, a turnê é feita em espaços fechados. E aqui é um ambiente aberto, então o som se propaga de uma forma diferente. Podemos ter influência da maresia, como aconteceu ontem. Tudo isso tem quer ser levado em conta".

Como assistir aos ensaios do show da Madonna?

Segundo coluna do Globo, os ensaios começam a partir das 18h da próxima quinta-feira, 2, e sexta-feira, 3. Quem estiver por perto da praia de Copacabana, próximo ao Copacabana Palace, poderá ver e acompanhar.

Quando será o show da Madonna no Brasil?

A apresentação vai acontecer no próximo dia 4 de maio, na Praia de Copacabana. O show será gratuito nas areias, mas algumas marcas já vendem espaços privilegiados para assistir a rainha do pop mais de perto.

Que horas começa o show da Madonna no Rio?

Madonna vai se apresentar às 21h45. O espetáculo deve durar até as 23h45.

Como assistir ao show de Madonna online?

Para quem não é fã de aglomeração, ainda será possível assistir ao show pela TV Globo. O Multishow e o Globoplay também transmitem a apresentação ao vivo. Na ocasião, o streaming da Globo terá sinal aberto para não assinantes logados.