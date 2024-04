Haddad agradece Congresso pela aprovação do Perse e comemora dados positivos de emprego

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agradeceu nesta terça-feira, 30, a aprovação pelo Congresso do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) com a limitação de gastos em R$ 15 bilhões até 2026. O ministro também comemorou os dados de geração de empregos no primeiro trimestre e afirmou que a economia brasileira tem criado postos de trabalho, com inflação controlada.

“Agora temos um programa com renúncia de R$ 5 bilhões por ano. Agradeço ao Pacheco e ao Lira, que disciplinaram o programa que era burlado anteriormente”, disse.

O ministro também afirmou que a geração de empregos acumulada entre janeiro e março, que totaliza saldo positivo de mais de 719 mil, mostra que o governo está comprometido em melhorar a vida das pessoas, sem deixar de buscar o equilíbrio das contas públicas.

Moody's e Fitch

Haddad ainda disse que aguarda a divulgação de relatórios das agências de classificação de risco Moody's e Fitch nos próximos dias.

No caso da Moody's, ele afirmou que a avaliação do Brasil pode ser divulgada esta semana. No governo há a expectativa de melhora da avaliação do país. "Só poderei comentar quando for divulgado", afirmou Haddad.