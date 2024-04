Madonna no Rio: quem deve ser chamado no palco? Veja os possíveis nomes

Depois de muitos memes sobre sua aparição na janela do Copacabana Palace, Madonna se prepara para seu show na praia de Copacabana neste fim de semana. A apresentação, que promete ser a maior de sua carreira, vai encerrar a The Celebration Tour. E, seguindo a tradição, a rainha do pop deve chamar um artista convidado para cantar com ela.

Em todos os shows da turnê ao redor do globo, Madonna contou com uma participação surpresa. São as chamadas "Ballroom B*tches", personalidades da música pop que sobem ao palco para julgar os dançarinos. Em outras apresentações, estilistas Jean Paul Gaultier e Donatella Versace, a atriz Salma Hayek e até a filha da cantora, Lourdes Leon, fizeram parte do espetáculo.

Ainda não há confirmações sobre quem será a celebridade brasileira que vai subir ao palco com Madonna, mas os fãs da cantora já começaram a criar teorias nas redes sociais. Veja abaixo as principais possibilidades:

Anitta

Em alta na 'gringa', Anitta é um dos nomes mais prováveis para cantar junto de Madonna neste sábado, 4. A "Girl from Rio" já gravou uma música com a rainha do pop, "Faz Gostoso", em 2019. No entanto, rumores afirmam que Anitta tem uma incompatibilidade de agenda e não poderá participar do megaevento.

O jornalista Lauro Jardim, no entanto, publicou em sua coluna no O Globo que Anitta teria liberado a agenda. A cantora não publicou nada a respeito de sua participação do show em suas redes sociais.

Pablo Vittar

A drag queen mais famosa do Brasil é o segundo nome provável para aparecer no show. Recentemente, Pablo foi seguida pela cantora no Instagram. Em participação no programa Mais Você, da TV Globo, afirmou que se Madonna mandasse mensagem, ela responderia "na hora".

"Espero que ela me chame nem que seja para fazer um fundo ali no palco. Madonna, me chama, mãezinha!", disse a cantora no programa, que foi ao ar no dia 11 de abril.

Ivete Sangalo

A "Veveta" também é uma das cotadas para subir ao palco com a rainha do pop. Dona do hit do Carnaval, Ivete já se declarou algumas vezes nas redes sociais e durante shows como fã de Madonna. Também cantou 'Holiday' em uma apresentação, em 2018, de um novo DVD.

Caetano Veloso

Pode parecer estranho que Caetano apareça nessa lista, mas, na verdade, a admiração aqui é inversa. Madonna tem Caetano como um de seus ídolos brasileiros há muitos anos. Em 2017, ela inclusive chegou a pedir um abraço para ele, durante o casamento de Guy Oseary, que aconteceu no Brasil.

No dia, ela o chamou ao palco e chegou a se ajoelhar em reverência a ele. "É uma grande honra para mim chamar o primeiro e único Caetano Veloso", disse Madonna durante o evento. "Posso te abraçar? Eu te amo!", acrescentou.

Quando será o show da Madonna no Brasil?

A apresentação vai acontecer no próximo dia 4 de maio, na Praia de Copacabana. O show será gratuito nas areias, mas algumas marcas já vendem espaços privilegiados para assistir a rainha do pop mais de perto.

Que horas começa o show da Madonna no Rio?

Madonna vai se apresentar às 21h45. O espetáculo deve durar até as 23h45.

Como assistir ao show de Madonna online?

Para quem não é fã de aglomeração, ainda será possível assistir ao show pela TV Globo. O Multishow e o Globoplay também transmitem a apresentação ao vivo. Na ocasião, o streaming da Globo terá sinal aberto para não assinantes logados.