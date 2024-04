Mulher é processada após comprar terreno baldio e encontrar casa de U$ 500 mil; entenda

A compra e a venda de imóveis e terrenos se tornou uma dor de cabeça para Annalaine Reynolds, moradora da Califórnia, nos Estados Unidos. Ao Business Insider, ela contou que está sendo processada por ter seu terreno "invadido" por uma construtora que construiu uma casa de U$ 500 mil nele.

Reynolds, coach de relacionamentos e curandeira espiritual, comprou o terreno em 2018, no Paradise Park, uma subdivisão na ilha do Havaí. Na época, pagou U$ 22,5 mil pela propriedade, incluindo os impostos. O intuito era construir uma casa para seus dois filhos no futuro e um espaço reservado para um retiro de mulheres.

Agora, ela está sendo processada pela Keaau Development Partnership LLC, construtora que colocou a nova casa no terreno. O processo parte do princípio de que Reynolds "enriqueceu injustamente" pela propriedade construída em seu terreno.

Reynolds está lutando na Justiça para manter a posse dele e exige que não só a casa seja retirada, mas que a flora e a fauna sejam restauradas, segundo relato dado à Business Insider.

Acidente com custo alto

Para a Keaau Development Partnership LLC, tudo não passou de um mal-entendido. Segundo Dana Kenny, principal corretora da Savio Realty Ltd., que vende terrenos há mais de 30 anos, os lotes no Paradise Park são divididos por postes telefônicos. À BI, ela relatou que todos os terrenos que não estão próximos da rodovia ou do oceano são idênticos e é muito fácil confundi-los. Isso talvez explique o motivo do engano.

No processo preparado por Peter Olson, advogado da construtora, sendo os terrenos muito parecidos, houve um engano na hora de construir a casa. Há dois lotes entre cada poste telefônico e o imóvel acabou sendo construído no lado errado.

"O erro foi acidental e não intencional. Foi descoberto após a conclusão da construção e durante o processo de venda", diz o documento. O texto aponta, ainda, que a construtora chegou a oferecer uma troca de lotes à Reynolds para que ela ficasse com o outro exatamente ao lado, onde não há nada construído ainda.

Ela teria negado porque o terreno anterior era especial para ela, segundo o advogado de Reynolds. Para restaurar o terreno como ele estava antes da construção, disse Dana Kenny, o projeto passaria de U$ 1 milhão para a construtora.

Pagamento de impostos

Segundo informações da reportagem, a casa construída no terreno de Reynolds custou cerca de US$ 300 mil para ser construída. A proprietária do terreno, no entanto, está pagando a conta de impostos mais altos sobre a propriedade.

Os impostos sobre o lote aumentaram de US$ 299,20 em 2018, ano em que Reynolds comprou a propriedade, para US$ 2.019,60 em 2023. Já os impostos sobre o lote vizinho, sem nenhum imóvel, foram para US$ 654,50 em 2023.