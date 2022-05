Paola Carosella deixa Netflix logado em hotel e leva surpresa de fã

Em uma entrevista para o DiaCast, podcast apresentado pela atriz e influenciadora Gabie Fernandes, a chef de cozinha Paola Carosella contou uma história bastante inesperada sobre ter esquecido a conta da Netflix conectada em um hotel.

Carosella estava comemorando o aniversário de 49 anos com a filha e uma amiga em um hotel na Bahia. "Eu fiquei num bangalô com a minha filha, e agora você se "loga" na TV com a sua senha [da Netflix]", explica.

Quando a argentina voltou para São Paulo, ela disse que percebeu que havia esquecido a conta da Netflix conectada na TV do quarto.

Carosella, então, avisou a filha que iria mandar um e-mail para o hotel. O que ela não esperava era já ter uma mensagem sobre o assunto esperando por ela na caixa de entrada:

"Querida Paola, eu descobri o seu e-mail porque quando eu entrei no bangalô, o Netflix estava logado. Que bom! Adorei ter descoberto o seu e-mail porque sou seu fã, mas fique tranquila, eu já "desloguei" a conta. Guarda meu telefone, quando eu for para São Paulo, eu vou jantar no seu restaurante. Um abraço, William Bonner".

Inesperadamente, o fã era o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner. Veja o trecho da entrevista:

E ESSA HISTÓRIA DA PAOLA CAROSELLA??? EU NÃO ESPERAVA ESSE FINAL pic.twitter.com/2ArT9SdcRy — Rhenzo (@rhenzonogueira) May 19, 2022

