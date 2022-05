Segunda temporada de Round 6: Criador da série revela quando será lançada

A série Round 6, o maior sucesso de audiência da Netflix com mais de 140 milhões de espectadores, já teve a sua segunda temporada confirmada pela gigante do streaming. O que os fãs do programa se perguntam agora é quando será lançado novos episódios. Segunda uma entrevista do criador da série, a espera pode ser longa.

Hwang Dong-hyuk disse a revista americana Vanity Fair que a sequência da produção deve estar disponível na Netflix em 2024. Com isso, os fãs dos jogos terão que esperar pelo menos dois anos pelos novos episódios.

O criador de Squid Game também afirmou ter apenas três páginas de ideias do que deseja transformar em um roteiro. Com isso, não teria muito o que dizer sobre o segundo ano da série. Em outra entrevista, ao portal The Playlist, ele havia prometido jogos ainda melhores para entender se é possível a verdadeira solidariedade entre humanos.

O que já se sabe, é que nos novos episódios teremos o retorno do protagonista Lee Jung-jae. Em novembro do ano passado, Dong-hyuk confirmou a informação.

Segundo informações divulgadas pela Bloomberg, a série foi comprada por "uma pechincha" pela Netflix. Rendeu 891 milhões de dólares para a companhia desde a estreia, valor que foi mais ou menos 40 vezes maior do que o custo para adquirir os direitos da série. A gigante disse, durante o anuncio da segunda temporada, que irá utilizar o sucesso em outras frentes, com jogos e produtos licenciados.

Além do sucesso de público, a produção também conquistou a crítica. Round 6 conquistou três Globos de Ouro, incluindo o de melhor drama de TV, um dos principais da premiação.

