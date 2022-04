Stranger Things 4ª temporada: Netflix divulga trailer

O trailer da quarta temporada de Stranger Things foi divulgada nesta semana pela Netfllix. Além de mostrar Eleven, Mike, Max, Lucas, Dustin e Will mais velhos, o vídeo apresenta várias novidades e algumas dicas sobre o que esperar na nova temporada.

A prévia da nova temporada explora uma guerra iminente entre os protagonistas e as ameaças do Mundo Invertido. De acordo com a sinopse divulgada, a quarta temporada irá passar seis meses após a batalha de Starcourt, "que um rastro de terror e destruição em Hawkins".

Quando a quarta temporada de Stranger Things será lançada?

Quase três anos após a estreia da terceira temporada, em 4 de julho de 2019, os novos episódios chegam na Netflix em maio. O lançamento será dividido em duplas partes. A primeira estreia dia 27 de maio e a segunda em 1º de junho.

Espera-se que a quarta temporada tenha nove capítulos. Segundo anúncio do serviço de streaming, a quinta temporada será "a conclusão épica da história – que é como os criadores sempre imaginaram". "E a razão pela qual a quarta temporada está tão cheia de novos locais, novos personagens e uma ameaça ainda maior, é porque esses episódios definem o ato final do programa. Sim, a 5ª temporada será a conclusão épica desta história — que é como os criadores sempre a imaginaram".

Alguém vai morrer na quarta temporada de Stranger Things?

Entre as novidades, o trailer indicou um novo vilão, a personagem Max com poderes, o possível retorno de Hopper da Rússia e Eleven com seus poderes de volta. Porém, nada deixou claro se algum personagem irá morrer.

Em vazamentos, foi revelado que a quarta temporada terá cenas de um funeral. Caso nenhum personagem ganhe um fim trágico, o acontecimento pode se tratar do enterro de Billy.

Em entrevista para o portal IGN, Matt e Ross Duffer, popularmente conhecido como os Irmãos Duffer, revelaram que os novos episódios passarão mais tempo no Mundo Invertido do que em qualquer temporada anterior. "Nós não conseguimos entrar no Mundo Invertido na temporada passada devido à narrativa", relembrou Ross. "E nesta temporada, queríamos realmente entrar lá e passar algum tempo. Isso é algo que estamos super empolgados com esta temporada. Quero dizer, passamos mais tempo no Mundo Invertido do que em qualquer outra temporada."