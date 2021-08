Star+, novo streaming da Disney, anuncia preços e planos no Brasil

A Disney divulgou nesta sexta-feira, 13, os preços e planos do Star+, novo serviço de streaming da companhia. Com estreia na América do Sul marcada para 31 de agosto, todos os planos oferecerão 4 telas simultâneas e conteúdos em 4K.

O Star+ oferecerá em seu catálogo produções da antiga Fox, comprada pela Disney por 71,2 bilhões de dólares em 2019; programas e transmissões esportivas da ESPN; além de séries, filmes e programas exclusivos que serão lançados com foco no público adulto. O serviço será, na pratica, um completo do conteúdo oferecido pelo Disney Plus.

Séries de sucesso como Grey’s Anatomy, Os Simpsons, How I Met Your Mother e Prison Break estarão no streaming. Uma das atrações para a estreia do serviço será a última temporada de The Walking Dead.

Confira os três planos de assinatura do Star+:

Star+ mensal: R$ 32,90 ;

; Star+ anual: R$ 329,90 ;

; Combo Disney+ e Star+ mensal: R$ 45,90.

Imbróglio jurídico

O canal Starz entrou com um processo na justiça contra a Disney alegando que a empresa estaria “infringindo sua identidade de marca” com o lançamento do Star+. Na ação judicial, o canal alegava que a marca “Star plus" é foneticamente semelhante ao nome do serviço StarzPlay.

No inicio deste mês, as empresas anunciaram que desistiram da disputa judicial. De acordo com fontes e veículos especializados, a Disney irá pagar 50 milhões para o Starz.