Sabrina Carpenter anuncia novo álbum ‘Man's Best Friend’ para agosto

Sabrina Carpenter anunciou que seu novo álbum, intitulado Man's Best Friend, será lançado em 29 de agosto. A revelação foi feita durante uma transmissão ao vivo no Instagram, realizada nesta quarta-feira, 11, quando a cantora apresentou a capa do álbum após folhear discos de artistas como Donna Summer, ABBA e Dolly Parton.

O anúncio ocorre após o lançamento do single Manchild, lançado na semana passada. A canção foi escrita por Carpenter em parceria com Jack Antonoff e Amy Allen, colaboradores frequentes da artista. Manchild conquistou o primeiro lugar nas paradas do Spotify tanto nos Estados Unidos quanto mundialmente.

O single foi acompanhado de um videoclipe dirigido por Vania Heymann e Gal Muggia.

Este novo projeto será o sétimo álbum de estúdio da cantora e chega quase um ano após o lançamento de Short n' Sweet, em agosto de 2024.

Man's Best Friend estará disponível globalmente nas principais plataformas de streaming, incluindo o Spotify, onde Sabrina Carpenter já acumula números expressivos. Os três singles de seu álbum anterior - Espresso, Please Please Please e Taste - superaram um bilhão de reproduções cada na plataforma.

O álbum Short n' Sweet vendeu 10 milhões de cópias mundialmente e rendeu a Carpenter seis indicações ao Grammy, sendo sua primeira participação na premiação. Ela venceu em duas categorias: Melhor Álbum Vocal Pop pelo disco completo e Melhor Performance Pop Solo pela faixa Espresso.

A lista completa de faixas e possíveis colaborações para Man's Best Friend ainda não foi revelada.

Veja o clipe 'Manchild', de Sabrina Carpenter