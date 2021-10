Snapchat vai pagar usuário que participar de desafios na plataforma

O Snapchat quer que criadores de conteúdo tenham uma nova forma de ganhar dinheiro na plataforma. O aplicativo está lançando um recurso chamado Spotlight Challenges, que recompensará criadores de conteúdo semanalmente a cada desafio realizado.

Segundo a rede social, os participantes vão receber um valor mínimo de US$ 250, sendo que os vencedores dos desafios, que vão acontecer em vários dias da semana, poderão receber entre US$ 1.000 a US$ 25.000 — a depender do desafio em questão. A empresa disse que, para cada desafio, avaliará os 50 clipes mais relevantes e com mais visualizações para o julgamento final. Posteriormente, declarará de três a cinco vencedores com base na “criatividade e originalidade e uso inovador das ferramentas criativas do Snap”.

Os desafios serão lançados primeiro para usuários com mais de 16 anos nos EUA. Os criadores precisarão usar sons, hashtags ou filtros específicos para serem qualificados para a competição. O Snapchat mostrará esses desafios na página de tendências, onde o usuário poderá analisar mais detalhes sobre determinado desafio, como critérios de elegibilidade, prazos de envio e prêmio em dinheiro.

O anúncio acontece em um momento em que muitos usários migraram para o TikTok, principalmente durante a pandemia, o que fez com que a audiência do Snapchat caísse bruscamente. Os desafios pretendem incentivar os usuários a criarem conteúdo para o Spotlight, impulsionando tendências e encorajando diferentes tipos de conteúdo para a plataforma.

É também uma oportunidade potencial de receita. Segundo o site The Verge, um porta-voz do Snap afirmou que os desafios não serão patrocinados no lançamento, mas o app pode conseguir outros tipos de patrocínio no futuro. Ele também afirmou que esses pagamentos serão adicionais aos milhões de dólares por mês que a empresa paga aos criadores globais que fazem os principais vídeos do Spotlight. O Snapchat estava pagando US$ 1 milhão por dia no lançamento, mas depois reduziu a quantia para “milhões por mês”.

Segundo o The Verge, os pagamentos parecem estar funcionando. Em julho, Snap afirmou que o uso diário do Spotlight aumentou 49% no trimestre em relação ao anterior. O tempo gasto por dia também aumentou mais de 60% nos EUA - embora, em ambos os casos, o Snapchat não compartilhasse os números reais.

Além de Desafios, o Snap está expandindo seu Creator Marketplace para incluir criadores de vídeo, permitindo que as empresas se conectem com eles para firmar parcerias e patrocínios. Porém, o acesso a esses recursos é limitado: apenas “Snap Stars” aprovados são elegíveis para o marketplace, e os criadores devem ser convidados pelo Snap para participar desse programa.