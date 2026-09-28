The Town: conheça as primeiras atrações anunciadas para o festival em 2027

RESUMO ＋ O festival The Town anunciou nesta segunda-feira, 28, a banda Slipknot como atração principal do dia do rock de 2027, com Marilyn Manson no mesmo programa em 4 de setembro. O Slipknot fará no Brasil a única apresentação de sua nova cenografia e setlist. O evento ocorrerá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O ano de 2027 será da música em São Paulo. Além do anual Lollapalooza, a capital paulista recebe mais uma edição do The Town, festival organizado pela família Medina, responsável pelo Rock in Rio.

Na manhã desta segunda-feira, 28, o festival anunciou suas primeiras edições para a edição de 2027. Slipknot será o primeiro headliner do "dia do rock", acompanhado do Marilyn Manson. Ambas as apresentações acontecem no dia 4 de setembro.

Slipknot fará apresentação única

Após surpreender o público com o anúncio de uma nova turnê mundial, o Slipknot virá ao Brasil com uma apresentação única da nova cenografia e setlist.

Conhecidos por sua sonoridade única e visuais envolvendo máscaras e uniformes, o Slipknot é um dos maiores nomes dentro do tick mundial e coleciona sucessos como “Duality”, “Psychosocial”, “Wait and Bleed”, “Before I Forget” e “The Devil in I”.

Atualmente, a banda conta com mais de 17 milhões de ouvintes mensais no Spotify. "Duality" já ultrapassou a marca de 1,2 bilhão de reproduções na plataforma, enquanto "Psychosocial" superou 927 milhões. No YouTube, a banda acumula quase 7 bilhões de visualizações em seus vídeos.

Em 2025, o Slipknot celebrou os 25 anos de seu álbum de estreia homônimo com uma edição especial, incluindo 59 faixas, sendo 40 delas inéditas. Para 2026, a banda lançou “Arsenal”, seu primeiro single inédito desde 2022.

A banda é composta pelo músico brasileiro Eloy Casagrande, ao lado de Corey Taylor (vocais), Mick Thomson (guitarra), Jim Root (guitarra), Shawn “Clown” Crahan (percussão), Alessandro “V-Man” Venturella (baixo), Michael “Tortilla Man” Pfaff (percussão) e um membro ainda não identificado nos samples.

Marilyn Manson estreia no The Town

Marilyn Manson realiza sua estreia no The Town em 2027. Considerado uma das figuras mais marcantes da história do rock, o artista é reconhecido por suas performances carregadas de teatralidade.

Manson ganhou projeção mundial com álbuns como "Antichrist Superstar" (1996) e "Mechanical Animals" (1998) e tornou-se referência não apenas por sua música, mas também pela maneira como transformou imagem, performance e provocação em elementos fundamentais de sua obra.

Em agosto de 2026, lançou "One Assassination Under God – Chapter 2", segundo capítulo do projeto iniciado no álbum anterior.

The Town 2027

A edição de 2027 do The Town acontece entre os dias 4, 5, 6, 11 e 12 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O patrocínio master será da Eisenbahn.

Em sua segunda edição, no ano de 2025, o festival teve um impacto de R$ 2,2 bilhões na economia local e gerou 26,3 mil postos de trabalho.