Slash em São Paulo: pré-venda Spotify abre hoje; veja preços e como comprar

A pré-venda Spotify para o show de Slash em São Paulo começa nesta quinta-feira, 8, às 12h, exclusivamente pela internet. A apresentação com Myles Kennedy and The Conspirators acontece em 14 de abril de 2027, no Espaço Unimed.

Os ingressos custam de R$ 197,50, na meia-entrada da pista, a R$ 995, na inteira dos camarotes. O show do guitarrista do Guns N’ Roses integra a Flying Blind World Tour 2027, que também passa por Florianópolis, Curitiba e Rio de Janeiro.

Como comprar na pré-venda Spotify?

Os ingressos para São Paulo serão vendidos pelo site da Eventim para os shows de Slash. A pré-venda Spotify segue das 12h desta quinta-feira, 8, até as 9h59 de sexta-feira, 9.

O anúncio informa o horário e o canal de compra, mas não detalha as regras de acesso à pré-venda Spotify.

A pré-venda para clientes Itaú, iniciada na quarta-feira, 7, também termina às 9h59 de sexta-feira.

Quanto custa o ingresso para Slash em São Paulo?

Há ingressos para pista, pista premium Itaú Personnalité, mezanino e camarotes A e B.

Setor Meia-entrada Entrada social Inteira Pista R$ 197,50 R$ 316 R$ 395 Pista premium Itaú Personnalité R$ 372,50 R$ 596 R$ 745 Mezanino R$ 447,50 R$ 716 R$ 895 Camarotes A e B R$ 497,50 R$ 796 R$ 995

Durante a pré-venda Itaú, compras com cartões de crédito do banco têm 15% de desconto sobre o valor da inteira, conforme a disponibilidade. O benefício vale para qualquer setor e é limitado a quatro ingressos por CPF.

O pagamento com cartão Itaú permite parcelamento em até três vezes sem juros, tanto na pré-venda quanto na venda geral, com ou sem desconto.

Quando abre a venda geral?

A venda para o público em geral começa na sexta-feira, 9, às 10h, no site da Eventim. Para o show em São Paulo, a abertura das vendas na bilheteria está marcada para 11h.

A bilheteria oficial fica no Allianz Parque, na Rua Palestra Itália, 200, Portão A, em Perdizes.

O funcionamento regular é de terça-feira a sábado, das 10h às 17h, sem atendimento aos domingos e feriados. Em dias de eventos no Allianz Parque, a bilheteria atende apenas ao evento do dia.

Onde será o show de Slash em São Paulo?

A apresentação acontece em 14 de abril de 2027, quarta-feira, no Espaço Unimed, na Rua Tagipuru, 795, na Barra Funda. A abertura da casa está marcada para 19h.

Menores de 16 anos só podem entrar e permanecer acompanhados dos pais ou de responsável legal.

Antes de São Paulo, a turnê passa pela Arena Opus, na região de Florianópolis, em 10 de abril; pela Live Curitiba, em 11 de abril; e pela Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, em 13 de abril.