Agora é oficial: ex-SBT, Eliana anuncia sua ida à Globo

A apresentadora Eliana, antes no SBT, é a mais nova contratada da TV Globo. As especulações já estavam rolando, mas o anúncio veio, mesmo, nesta quinta-feira, 27. No próximo domingo, dia 30, ela deve aparecer no Fantástico para detalhar quais os seus projetos na nova casa.

Eliana começou sua carreira na emissora de Silvio Santos em 1991, assumindo o comando de programas voltados para o público infantil. Durante sua primeira passagem pelo SBT, que se estendeu por sete anos, consolidou sua presença na televisão brasileira. Depois, a apresentadora foi para Record, retornando ao SBT em 2009, onde apresentava seu programa de entretenimento nas tardes de domingo.

Em nota no dia 1 de abril, o SBT, junto com Eliana, anunciou a saída da apresentadora da emissora "de forma mútua e amigável". "Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar à emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD", diz parte da nota.

Em comuncado, Eliana disse estar realizada e feliz com o novo momento. "Agora estaremos juntos com lindos projetos. Espero vocês na Globo!”, disse, em comunicado.

No Instagram, ela publicou um vídeo junto com o Globoplay. Na legenda, ela escreveu "Nossos sonhos serão verdade... O futuro já começou…", em referência à tradicional música de final de ano da Globo.

Qual é a fortuna da Eliana?

Há poucas informações divulgadas sobre a fortuna atual da apresentadora Eliana. O último levantamento foi feito pela coluna Daniela Jorge, do portal O Canal. Segundo a jornalista, a apresentadora, ao longo dos seus 25 anos de carreira, acumulou um patrimônio de 140 milhões de reais.

No SBT, o salário ficava na casa dos R$ 900.000 mensais. Entre as apresentadoras com programas no ar em 2023, Eliana só tinha um salário menor do que a global Ana Maria Braga, que fatura cerca de 2 milhões de reais por mês, segundo o UOL.

Além desta quantia pela apresentação no SBT, Eliana também fatura com publicidade e como garota propaganda de redes de clínicas odontológicas, por exemplo.

O patrimônio da apresentadora também conta com uma mansão em São Paulo e outra no Rio de Janeiro.

Possível salário de Eliana na Globo

Eliana deve receber de R$ 450 mil por mês na Globo, um pouco menos do que recebia no SBT. Mas o valor pode chegar a R$ 3 milhões com as cotas de publicidade na atração que ela fizer, segundo informações do colunista André Romano, do site Observatório da TV.