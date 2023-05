Shows da Virada Cultural 2023 SP no sábado: confira horário dos palcos e a programação completa

A Virada Cultural 2023 de São Paulo começa nesta sábado, 27, em mais de 12 palcos espalhados pela cidade, três a mais do que na edição anterior. As atrações também irão se apresentar em unidades do Sesc e Casas de Cultura.

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, o evento, que completa a sua 18ª edição, deve movimentar cerca de R$ 400 milhões na economia da cidade e reunir 4 milhões de pessoas. O investimento municipal é de cerca de R$ 40 milhões.

Segundo a prefeitura, as principais atrações deste sábado estão Glória Glover, Baiana System, Diogo Nogueira, Raça Negra, Lexa, Henrique e Diego, entre outros.



Para você conseguir escolher quais atrações vai aproveitar nesse sábado, a EXAME mergulhou na programação do evento e detalhou os horários dos shows em todas as regiões da cidade.

A programação é sujeita a alteração. Os espaços estão sujeitos a lotação. Consultar idade indicativa dos eventos.

Shows da Virada Cultural 2023 SP hoje, sábado

Shows da Virada Cultural no centro no dia 27/05; veja horários

Palco Anhangabaú

18h - Gloria Groove

20h30 - Baiana System

22h - Josyara

23h - Dread Mar I

Palco São João

19h30 - Amanda Magalhães

Biblioteca Mário de Andrade – Auditório

19h - Luiza Possi

SESC Consolação

20h - Céu

SESC Avenida Paulista

18h30 - DJ Bia Sankofa

19h30 - MC Luanna

21h30 - Discopédia

22h30 - Quebrada Queer

23h - DJ Bia Sankofa

SESC 24 de Maio

18h - Alessandra Leão e Sapopemba

19h30 - Manada

SESC Bom Retiro

19h - Bruna Caram

22h - Felipe Cordeiro. Part. Siba

SESC Belenzinho

18h - DJ CecYza (Peru)

19h - Mariachi Reyes Azteca (México)

20h30 - Quimbará

21h30 - Raíces de América

NORTY - Ocupação Amazônica

17h - Suraras do Tapajós

18h - Frente Cumbiero

19h - Amazônia Pop - Aíla, Victor Xamã e Felipe Cordeiro

20h30 - Kratos + Mc Ira + Sumano

22h - Keila

Chácara Lane

16h - Cheiro de Fulô

Centro de Pesquisa e Formação

17h - Prosas Musicais: Belle Époque Brasileira: Flauta e Aquarela