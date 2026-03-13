A próxima sexta-feira 13 já tem dia certo no calendário

Sexta-feira 13: data cercada de superstição só voltará a aparecer no calendário em novembro (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 13 de março de 2026 às 20h52.
Se você gosta de histórias de terror, superstição ou simplesmente de datas curiosas do calendário, pode anotar: a próxima sexta-feira 13 será em 13 de novembro de 2026.
A combinação entre o número 13 e a sexta-feira ganhou fama de azar ao longo dos séculos. Mesmo assim, a data acabou virando quase um evento cultural, alimentando filmes de terror, memes nas redes sociais e até curiosidades sobre o calendário.
Para quem estava esperando uma dessas datas ainda em 2026, a má notícia é que ela não aparece com tanta frequência quanto parece. Dependendo da combinação de dias do ano, podem passar vários meses entre uma sexta-feira 13 e outra.
No caso de 2026, os dias 13 de fevereiro e março caíram numa sexta-feira, o que não é tão comum. Isso acontece por causa de uma combinação específica do calendário: sempre que um mês começa em um domingo, o dia 13 cai em uma sexta-feira. Quando essa configuração se repete em mais de um mês ao longo do ano, surgem várias sextas-feiras 13.
E como a próxima é só em novembro, significa uma boa espera para quem gosta de brincar com a superstição.
Mesmo cercada de histórias de azar, a data virou quase o contrário do que se imaginava: um pequeno fenômeno pop. Tem gente que maratona filmes de terror, outros fazem piada nas redes sociais e há quem simplesmente ignore tudo e siga a vida normalmente.