A próxima sexta-feira 13 já tem dia certo no calendário

Se você gosta de histórias de terror, superstição ou simplesmente de datas curiosas do calendário, pode anotar: a próxima sexta-feira 13 será em 13 de novembro de 2026.

Noite de filmes de terror

A combinação entre o número 13 e a sexta-feira ganhou fama de azar ao longo dos séculos. Mesmo assim, a data acabou virando quase um evento cultural, alimentando filmes de terror, memes nas redes sociais e até curiosidades sobre o calendário.

Para quem estava esperando uma dessas datas ainda em 2026, a má notícia é que ela não aparece com tanta frequência quanto parece. Dependendo da combinação de dias do ano, podem passar vários meses entre uma sexta-feira 13 e outra.

Duas sextas 13 seguidas?

No caso de 2026, os dias 13 de fevereiro e março caíram numa sexta-feira, o que não é tão comum. Isso acontece por causa de uma combinação específica do calendário: sempre que um mês começa em um domingo, o dia 13 cai em uma sexta-feira. Quando essa configuração se repete em mais de um mês ao longo do ano, surgem várias sextas-feiras 13.

E como a próxima é só em novembro, significa uma boa espera para quem gosta de brincar com a superstição.

Mesmo cercada de histórias de azar, a data virou quase o contrário do que se imaginava: um pequeno fenômeno pop. Tem gente que maratona filmes de terror, outros fazem piada nas redes sociais e há quem simplesmente ignore tudo e siga a vida normalmente.