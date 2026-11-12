Quem sai de 'A Fazenda 18' hoje? Enquete dá pistas sobre o rumo da oitava roça da edição

A "Fazenda 18" chegou à oitava roça da edição. Nesta quinta-feira, 12, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar os R$ 2 milhões. Estão no páreo Daniel Erthal, Murilo Dias e Tina Calamba.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam o participante que deve sair na edição de hoje, que vai ao ar às 22h30, depois da novela "Reis".

Na votação de "A Fazenda", o público vota para salvar seu participante favorito, e o peão que recebe a menor porcentagem de votos é eliminado.

Até as 18h00, já foram apurados 622.375 pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Murilo está sendo eliminado, com 22,35% dos votos.

Tina aparece em primeiro lugar, com 47,06%, e Daniel em segundo, com 30,59%.

Resultados

Sites (voto da torcida): Daniel 29,88% x Murilo 30,35% x Tina 39,77%

30,35% x Tina 39,77% YouTube: Daniel 31,67% x Murilo 19,42% x Tina 48,92%

x Tina 48,92% X (antigo Twitter): Daniel 27,65% x Murilo 19,97% x Tina 52,37%

x Tina 52,37% Instagram: Daniel 28,82% x Murilo 20,91% x Tina 50,27%

x Tina 50,27% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Daniel 30,59% x Murilo 22,35% x Tina 47,06%

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.