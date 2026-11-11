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Como os chineses tomaram da Bugatti o recorde mundial de velocidade máxima

Marca de hipercarros da BYD, Yangwang levou cupê U9X aos 503,17 km/h em rodovia de Abu Dhabi

O Yangwang U9 Xtreme, cupê elétrico da marca de hipercarros da BYD, em Abu Dhabi (Divulgação/Divulgação)

O Yangwang U9 Xtreme, cupê elétrico da marca de hipercarros da BYD, em Abu Dhabi (Divulgação/Divulgação)

Rodrigo Mora
Rodrigo Mora

Colunista

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08h32.

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Foi em 19 de abril de 2005 que o Bugatti Veyron 16.4 se tornara o primeiro carro de produção em série a romper a barreira dos 400 km/h.

Na primeira tentativa, Uwe Novacki, um veterano instrutor de pilotagem da Volkswagen, bateu 380 km/h na Ehra-Lessien, pista de testes de nove quilômetros de extensão localizada na Alemanha. Na segunda, 411 km/h. Mais algumas estilingadas e a Tüv Süd, empresa especializada em ensaios técnicos contratada para o teste, entendeu que 408,47 km/h era a velocidade real a ser considerada.

"Fiquei muito impressionado com a estabilidade, a facilidade e a segurança do carro. A essa velocidade, você tem que se concentrar rigorosamente, e saber como ler a pista e o carro. A menor das irregularidades ou algum movimento mais arisco da direção podem levar a dramáticas consequências", comentara o piloto.

Para chegar à incrível velocidade, o Veyron dispunha de um motor de 8 litros, quatro turbos e 16 cilindros dispostos em W. Os 1.001 cavalos de potência e 127 kgfm de torque chegavam às quatro rodas por meio de uma nova transmissão automatizada de dupla embreagem e sete marchas. Resumo da ópera: bastavam 2,5 segundos para chegar aos 100 km/h, 7,3 segundos até os 200 km/h e 16,7 segundos até os 300 km/h.

Tratava-se de uma obsessão de Ferdinand Piëch: bater o recorde de 406 km/h do Porsche 917 nas 24 Horas de Le Mans de 1970. Porsche 917, aliás, idealizado pelo próprio Piëch, quando no comando da empresa fundada pelo avô Ferdinand. Agora o executivo austríaco estava na Bugatti, que fazia parte do Grupo Volkswagen (assim como a Porsche) desde 1998.

A Bugatti ainda conquistou mais três recordes com os modelos Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse, W16 Mistral World e Chiron Super Sport, este atingindo 490,48 km/h em 2019.

Bugatti no retrovisor

A fixação com a velocidade máxima agora é dos chineses, empenhados em conquistar o coração dos entusiastas. No último domingo (1), um Yangwang U9 Xtreme atingiu 503,17 km/h na rodovia Sheikh Khalifa Bin Zayed, na região de Al Dhafra, em Abu Dhabi, e agora é o carro mais veloz do mundo.

O Yangwang U9 Xtreme na rodovia Sheikh Khalifa Bin Zayed, na região de Al Dhafra, em Abu Dhabi

O Yangwang U9 Xtreme na rodovia Sheikh Khalifa Bin Zayed, na região de Al Dhafra, em Abu Dhabi (Divulgação/Divulgação)

“Ao contrário de uma pista de testes dedicada, uma via pública apresenta outro tipo de desafio, o que torna a precisão, a estabilidade e a confiança no veículo mais importantes do que nunca. Quebrar um recorde mundial uma vez já é extraordinário, mas fazê-lo novamente em um ambiente tão diferente é realmente especial”, declarou Marc Basseng, piloto do U9X.

Marc Basseng, piloto do U9X, ao lado do carro na rodovia fechada para as tentativas de recorde em Abu Dhabi

Marc Basseng, piloto do U9X, ao lado do carro na rodovia fechada para as tentativas de recorde em Abu Dhabi (Divulgação/Divulgação)

A façanha supera os 496,22 km/h registrados no ano passado no Automotive Testing Papenburg, na Alemanha, e garante dois registros do modelo no Guinness World Records: maior velocidade alcançada por um carro de produção e maior velocidade alcançada por um carro elétrico de produção. A velocidade também foi reconhecida pela FIA, entidade máxima do automobilismo mundial.

Batida a 450 km/h

De acordo com a BYD, o novo recorde foi estabelecido ao longo de dois dias de testes e com 10 quilômetros da rodovia fechados, com a maior reta disponível chegando a sete quilômetros. Pela proximidade com o deserto, a estrada precisou ser varrida antes de cada passagem do U9X.

O Yangwang U9 Xtreme na área de apoio da tentativa de recorde, em Abu Dhabi

O Yangwang U9 Xtreme na área de apoio da tentativa de recorde, em Abu Dhabi (Divulgação/Divulgação)

Duas foram realizadas em 31 de outubro, com velocidade máxima de 490 km/h. A cada tentativa, inspeções eram realizadas para recolher eventuais fragmentos de arame soltos das escovas de limpeza.

Numa das passagens, Basseng perdeu o controle do U9X e se espatifou no muro. Graças à célula do habitáculo construída em fibra de carbono, Basseng sai ileso.

3.020 cavalos

Baseado em uma arquitetura de 1.200 V, o Yangwang U9X é equipado com um motor em cada roda, que juntos somam 3.020 cavalos – mais do que o dobro dos 1.287 cv do U9.
Dianteira do Yangwang U9 Xtreme, com a numeração 01 usada nas tentativas de recorde

Dianteira do Yangwang U9 Xtreme, com a numeração 01 usada nas tentativas de recorde (Divulgação/Divulgação)

Segundo a BYD, para criar o U9X foram usados aço supersilício de 0,1 milímetro no estator (principal componente estático de motores elétricos), aço-silício de ultra-alta resistência de 970 MPa no rotor e alumínio de grau aeroespacial na carcaça do motor. As rotações podem chegar a 30 mil por minuto.

Outros truques do U9X – que será limitado a 30 unidades – são o sistema de vetorização de torque independente, que pode ajustar a força aplicada em cada roda mais de 100 vezes por segundo; amortecedores eletrônicos de válvula dupla e pneus semi-slick exclusivos.

Para alcançar o novo patamar de velocidade, engenheiros da empresa ajustaram o ângulo da asa traseira do U9X para aumentar a pressão aerodinâmica no eixo traseiro, reconfiguraram o software da suspensão para aumentar o amortecimento de retorno em resposta a leves ondulações e fizeram o ajuste fino da pressão dos pneus.

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