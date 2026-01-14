Não podemos esquecer que a energia que move uma empresa teve a sua primeira força gerada pela CHAMA que surgiu de um líder.

Esta CHAMA foi gerada por um sonho, um desejo ou uma oportunidade. Com o tempo, virou calor, se propagou pelos corredores da empresa e contaminou outros entes como família, colaboradores, fornecedores, clientes, sociedade e governo. Essa estrutura robusta e sólida alimenta e se perpetua, desde que haja quem a renove todo o dia.

A tarefa não pode ser de um só ser humano. Ela é de todos nós. Ao participarmos como cidadãos ativos, direta ou indiretamente oxigenamos cada CHAMA, inclusive a nossa.

A CHAMA QUE CHAMA novos negócios é o segredo que mantém o ambiente econômicoe acende novas fagulhas capazes de incendiar (ou impulsionar) outros projetos.

Aliás, é uma excelente forma de perpetuar a empresa entre as próximas gerações. Recriar a organização, gerando novas fontes de energia e combustão, é parte essencial desse caminho.

Busque a CHAMA que CHAMA em seu coração e mantenha-a sempre presente à sua mesa de trabalho. Alimente-a com altivez, garra e compromisso. Compartilhe com seus familiares e colaboradores o calor e a vibração, para que cada elo se sinta parte dessa energia.