"Pica-Pau" sai do ar na TV aberta; saiba onde ver online

Após mais de 70 anos, o clássico desenho animado Pica-Pau se despediu silenciosamente da TV aberta brasileira. Criado pelo animador Walter Lantz para a Universal Pictures, Pica-Pau estreou na televisão brasileira em setembro de 1950, um dia após a inauguração da TV Tupi. Naquela época, a animação ainda não era dublada em português, mas rapidamente conquistou o público infantil com suas travessuras e personalidade irreverente. Ao longo das décadas, o personagem se tornou um ícone cultural, presente em diferentes emissoras e cativando diversas gerações.

O desenho passou por várias emissoras ao longo de sua trajetória no Brasil. Depois da TV Tupi, Pica-Pau foi transmitido pelo SBT de 1981 a 2022, e pela TV Globo entre 2003 e 2005. Em 2006, encontrou um novo lar na Record, onde foi exibido diariamente durante as tardes, competindo diretamente com a programação da TV Globo. Em 2012, chegou a superar a audiência do programa TV Xuxa, consolidando seu sucesso entre o público brasileiro. Nos últimos anos, no entanto, os índices de audiência começaram a cair, levando o desenho a ser exibido apenas nas manhãs de domingo.

Onde assistir?

Apesar da saída do Pica-Pau da TV aberta, os fãs do desenho não precisam ficar órfãos das aventuras do pássaro maluco. A série está disponível no serviço de streaming Globoplay, onde é possível assistir a episódios clássicos e reviver a nostalgia das travessuras do personagem. O Globoplay oferece uma vasta coleção de episódios, permitindo que novas gerações descubram e se divirtam com as peripécias do Pica-Pau.

Mesmo com a saída temporária da TV aberta, a Record anunciou que "Pica-Pau" e "Todo Mundo Odeia o Chris" continuarão a se revezar na programação da emissora. A Record possui os direitos de exibição do desenho até 2026, e a emissora garantiu que o personagem retornará em breve à sua grade.

Além de seu sucesso na TV, Pica-Pau também se aventurou no cinema. Em 2017, foi lançado "Pica-Pau: O Filme", um longa-metragem híbrido de CGI e live-action, que ganhou uma sequência pela Netflix em 2022. O personagem, que é a mascote oficial do Universal Studios, continua a ser um ícone cultural, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo.

A história do Pica-Pau na televisão brasileira é um testemunho de seu apelo duradouro e de sua capacidade de entreter diversas gerações. Sua presença contínua em serviços de streaming e a promessa de seu retorno à TV aberta garantem que o legado do pássaro travesso continuará a voar alto, encantando públicos de todas as idades.