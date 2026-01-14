O que fundadores e CEOs inovadores já estão fazendo para sair na frente em 2026

Se você sente que 2026 começou diferente, não é só impressão. Segundo o horóscopo chinês, este será o Ano do Cavalo de Fogo, um ciclo raro, que só se repete a cada 60 anos, e que promete intensidade, velocidade e disrupção.

E não é só misticismo. Quando esse ciclo aconteceu pela última vez, em 1966, o mundo viu surgir inovações como o caixa eletrônico, o televisor de bolso, o mamógrafo e o arroz de alto rendimento, além do primeiro pouso suave da história na Lua.

Coincidência ou não, líderes inovadores já estão se preparando para surfar a nova onda. A hora de agir com coragem e criatividade é agora. As informações foram retiradas de Inc.

O que o ‘Cavalo de Fogo’ tem a ver com a sua carreira?

Diferente de outras tradições astrológicas, o horóscopo chinês não fala de destino, ele fala de timing — saber quando acelerar, quando esperar, quando transformar. Em 2026, o ritmo será rápido.

Oportunidades vão surgir e desaparecer na mesma velocidade. E quem estiver preparado, vai se destacar.

Para quem está construindo uma carreira ou liderando projetos, esse é o ano para deixar para trás antigas versões de si e assumir, sem medo, novos papéis.

Fundadores e CEOs já estão se reposicionando

Líderes atentos já estão se reorganizando para atuar de forma mais ousada em 2026. Segundo a astróloga Lisa Stardust, este é um ano para não hesitar: ideias, relações e movimentos de carreira devem ser abordados com energia e decisão.

Essa mentalidade está alinhada com o que grandes fundadores e executivos de empresas de tecnologia, mídia e inovação têm feito: redesenhando negócios, investindo em disrupção e apostando em novos ciclos com coragem.

O que você pode fazer, na prática, para entrar nesse novo ciclo com potência?

Se 2025 foi um ano de análise, 2026 será o ano da ação. O que você pode fazer agora:

Repensar seus objetivos de médio prazo. Eles ainda fazem sentido?

Tomar decisões que vêm sendo adiadas. O Cavalo de Fogo favorece quem decide.

Se expor a novos ambientes. Este é um ano que recompensa quem assume riscos controlados.

Trabalhar sua mentalidade de fundador. Mesmo como colaborador, você pode agir com visão de dono e senso de oportunidade.

