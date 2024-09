Sérgio Mendes, astro mundial da bossa nova, morre aos 83 anos

Dia triste para a música brasileira: o artista Sergio Mendes, conhecido como um dos maiores pianistas do Brasil, morreu aos 83 anos, em Los Angeles, nos EUA. A notícia foi divulgada pelo site americano TMZ.

O brasileiro, que se tornou um dos maiores nomes do samba no mundo e é reconhecido pela canção "Mas que Nada". Ao longo da vida, produziu mais de 30 discos, com participações de outras lendas da música, como Steve Wonder e Black Eyed Peas.

Ele vivia em Los Angeles há 60 anos e deixa a esposa, Gracinha Leporace, e cinco filhos. Segundo apuração d'O Globo a família não destacou a causa da morte, mas o músico havia enfrentado doenças decorrentes de problemas respiratórios desde 2023.

Carreira internacional

Sérgio Mendes foi um dos maiores nomes do Brasil no exterior na indústria da música. Vencedor de um Grammy e dois Grammys latinos, o artista consolidou o samba, a bossa nova e a música popular brasileira (MPB) na indústria internacional. Chegou, inclusive, a ser indicado ao Oscar pela canção "Real in Rio", da animação "Rio" (2011).

Em sua carreira nos Estados Unidos, acompanhada do grupo '66, o artista também emplacou 14 músicas no Top 100 da Billboard e se tornou o brasileiro com mais gravações no ranking. Seu maior momento de sucesso foi com o álbum "Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil '66", de 1966, que rendeu a ele um disco de platina.

Em 1984, Mendes também lançou a música "Never Gonna Let You Go", que se alcançou o quarto lugar na Billboard 100. No mesmo ano, também lançou a música "Olympia" para os Jogos Olímpicos de Los Angeles.

Grammy e outros prêmios

Foi no início dos anos 1990 que Mendes conseguiu conquistar o coração do júri dos grandes prêmios da música. Quando criou a banda Brasil 99 e lançou o disco "Brasileiro", o sucesso se consolidou: ele venceu o Grammy de 1993 na categoria de Música Internacional.