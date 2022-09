Rock in Rio de SP? Festival The Town tem datas divulgadas; veja

O The Town, festival de música que acontecerá em São Paulo, teve datas confirmadas nesta sexta-feira, 9. O evento acontecerá nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023.

Segundo os organizadores, o evento irá abrigar sete grandes espaços, com cinco palcos inspirados em ícones da arquitetura paulistana. Além disso, terá uma diversidade de ritmos indo do jazz ao hip-hop, além pop, rock, heavy metal.

Em um espaço com seus mais de 360 mil m2, o evento promete ser o maior festival de música, cultura e arte de São Paulo.

O que é o festival The Town?

Segundo a organizadora Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio e também do The Town, o evento é muito mais que apenas um festival de música. Segundo ela, é uma homenagem para o estado de São Paulo.

O The Town surgiu a partir da ideia do Rock in Rio. Serão mais de 235 horas de música, espalhadas por sete grandes espaços.

Quando começa o festival The Town?

Onde será o The Town?

O evento acontecerá no centro de São Paulo, com palcos espalhados por toda a cidade.

Quando sai o line-up?

O line-up ainda não foi divulgado, porem os organizadores estão prometendo 235 horas de música no evento.

