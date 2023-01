Itaipava lança chopp em lata em parceria com Thiaguinho

A marca de cervejas Itaipava e o cantor Thiaguinho estarão juntos novamente em 2023. A marca de cerveja do Grupo Petrópolis anunciou nesta semana que será a patrocinadora oficial da nova turnê no cantor. Para essa parceria, a marca desenvolveu um novo produto: o chopp em lata ITA-Draft, que será a bebida oficial da turnê Tardezinha.

Na coletiva realizada nesta quarta-feira, 11, no Rio de Janeiro, Thiaguinho conta que começou a beber aos 24 anos e que hoje, com quase 40 anos, cerveja significa tempo de lazer com a família e amigos.

"É uma uma honra muito grande fazer parte dessa campanha. A minha cara vai estampar a latinha de uma cerveja para milhões de brasileiros. Com certeza esse será um momento da minha carreira que eu vou contar para os meus netos", diz o cantor que já teve uma parceria com a Itaipava em 2019.

Para o lançamento do chopp foi desenvolvida uma lata exclusiva de 350ml com uma ilustração do cantor e a assinatura da turnê. "A ITA Draft é cinco vezes filtrada e não pasteurizada, o que faz dela uma cerveja mais leve ", diz Diego Gomes, diretor Industrial do Grupo Petrópolis.

Quando será vendida

A lata comemorativa é limitada, mas o chopp em lata pode entrar no portfólio da marca posteriormente. Ela deve ser vendida a partir de fevereiro em pontos de venda como supermercados e autosserviços.

A Ita-Draft também será vendida nos shows da Tardezinha, que acontecem entre abril e dezembro deste ano e vão passar por 27 cidades no Brasil. A turnê, que volta depois de um hiato de dois anos, já teve 162 apresentações.

“O Thiaguinho representa bem o consumidor brasileiro e a marca Itaipava: uma pessoa alegre, jovem e responsável. Escolhemos patrocinar a turnê Tardezinha para alcançar um público que vai nos permitir incrementar a estratégia de portfólio, preenchendo um espaço que não era ocupado por nenhuma de nossas outras marcas”, diz Danielle Bibas, vice-presidente de Marketing do Grupo Petrópolis, fabricante da Itaipava.

VEJA TAMBÉM: