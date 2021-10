Novo Round 6? Série sul-coreana cresce na Netflix

Depois do sucesso da série sul-coreana “Round 6”, outro título estrangeiro está crescendo de forma considerável na Netflix: a série My Name, que conta a história de uma mulher que tem sede de vingança e, para concluir seus planos, confia em um chefão do crime.

Com um jeito de “novelão”, mas com boas reviravoltas inseridas dentro do contexto, a série também chama a atenção pela forma com que o roteiro é levado -- sem parecer forçado dentro do mundo da protagonista.

Segundo dados da Netflix publicados pelo portal Business Insider, a série já era a sétima mais vista nos Estados Unidos no último sábado (16). Na data, Round 6 ocupava a segunda posição e a liderança estava com a terceira temporada de “Você”.

No Brasil, nesta terça-feira, a série ocupa a 4ª posição entre as 10 mais vistas do momento. A liderança também fica com “Você” e o terceiro lugar é ocupado pelo título “Maid”, que aborda temas como violência doméstica.