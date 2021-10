Round 6 da vida real em Abu Dhabi: veja vídeo e quem ganhou

Na última terça, dia 12, dezenas de pessoas se reuniram no Centro Cultural da Coreia do Sul em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, para participar de uma atividade especial. Divididos em duas turmas de 15 participantes cada, moradores da cidade, incluindo pessoas de outras nacionalidades, experimentaram os jogos da série Round 6, na Netflix, na vida real.

O grande vencedor

O vencedor foi um francês, Francis, segundo o jornal South China Morning Post. “Foi muito interessante descobrir a cultura coreana e os jogos infantis das crianças no país”, disse. “Na França, as brincadeiras são bem diferentes, então foi bem interessante”.

As semelhanças com a série, no entanto, param aí. O vencedor levou para casa o agasalho verde personalizado de Round 6 – não houve prêmio em dinheiro e, muito menos, violência. A montanha de dólares de troféu ficou só na ficção mesmo.

Como é o Round 6 da vida real

O evento teve mais de 300 inscritos, mas só 30 puderam participar. Quem foi escolhido teve a oportunidade de disputar quatro dos seis jogos da série da Netflix, entre eles "Sinal Vermelho, Sinal Verde" e "Dalgona Candy".

Uma das participantes, Salam Al Qubaisi, contou como foi a experiência. “Foi muito legal, fizeram tudo como na série da Netflix”, disse. “Até os guardas pareciam assustadores, parecia mesmo que estávamos em Round 6”.

O diretor do centro cultural da Coreia do Sul em Abu Dhabi, Nam Chan-Woo, disse que o intuito do evento foi oferecer uma experiência típica da cultura coreana. “Alguns jogos parecem brutais na série, mas são muito populares na Coreia com as crianças”, afirmou.

O sucesso de Round 6

Até agora, a série já foi vista em 111 milhões de residências, segundo a Netflix, o que a torna o maior sucesso da história da rede de streaming. A recordista anterior havia sido Bridgerton, vista por 82 milhões de assinantes.

A rede já prepara uma segunda temporada de Round 6 e anunciou recentemente que deve investir 500 milhões de dólares em produções coreanas até o final do ano.