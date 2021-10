5 detalhes que você (provavelmente) perdeu ao ver Round 6

Round 6 (Squid Game) é a série mais assistida de todos os tempos em uma estreia na Netflix. Cheia de detalhes, a série passa frequentemente mensagens "escondidas" ao longo dos episódios, que podem dar indícios do rumo que a trama vai tomar -- e que, à primeira vista, podem ser perdidos por grande parte dos espectadores.

Nesse sentido, pelo menos cinco detalhes podem ser notados após uma análise mais cuidadosa da série. Veja quais são eles:

1 - Pistas no primeiro episódio?

O primeiro episódio dá vários indícios de como a trama vai seguir: a aposta de Gi-Hun na corrida de cavalos parece um prenúncio do que ele mesmo vai enfrentar ao longo da série -- só que tendo pessoas muito ricas como apostadores. Além disso, ao vencer a aposta de cavalos, o personagem ganha um prêmio de 4 milhões e 560 mil wones, o que, tirando os zeros, dá exatamente o número que ele vai representar na competição ao longo dos próximos episódios (o 456).

Novamente, os números aparecem para o prêmio ao vencedor dos jogos mortais: 45,6 bilhões de wones.

Também aparece no episódio uma dinâmica similar à que será enfrentada posteriormente: ganhar dinheiro ou pagar com dor, encenada por Gi-Hun e o responsável por recrutar pessoas para o jogo mortal, no metrô.

2 - Círculo, triângulo e quadrado são referência a videogame?

Os uniformes dos guardas no jogo têm símbolos -- círculo, triângulo e quadrado -- em cada capacete, indicando a respectiva hierarquia entre eles. Mas, mais do que isso, os símbolos lembram tanto ao Jogo da Lula quanto aos comandos do Playstation. O fato completa a referência a jogos dentro da série.

3 - Livros inspiraram as dinâmicas dentro do jogo?

Quando o policial vai visitar a casa do irmão desaparecido, ele encontra a caixinha preta que indica o envolvimento na competição, mas também é possível observar livros de grandes artistas como Van Gogh. A inspiração ao pintor pode ser encontrada no campo de trigo e o céu (durante o jogo Batatinha Frita, 1, 2, 3).

4 - A volta ao jogo traz pistas sobre Il-Nam?

Quando Gi-Hun, Sae-Byok, Il-Nam e Sang-Woo decidem voltar ao jogo, cenas mostram todos em frente à van que vai levá-los de volta para o confinamento. Em seguida, é possível notar que a câmera foca em todos desmaiando com o gás usado na van -- à exceção de Il-Nam. Isso poderia indicar um envolvimento do idoso com a organização do jogo, já que o trajeto não foi escondido dele.

5 - Mensagem subliminar antes do jogo de bolinhas de gude?

Antes do jogo de bolinhas de gude começar, Gi-Hun troca de jaqueta com Il-Nam e invertem assim os números, ficando Gi-Hun com o número 001 para si, o que pode ser interpretado como um prenúncio da sua vitória no jogo.

Bônus: tradução errada?

Uma produtora de conteúdo para o TikTok chamada Youngmi Mayer gravou um vídeo em que mostra trechos em que a tradução feita para o inglês muda ou não reflete totalmente o significado original buscado pelos roteiristas do seriado.