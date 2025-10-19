Pop

Sam Rivers, baixista do Limp Bizkit, morre aos 48 anos

Pelas redes sociais, membros do Limp Bizkit pediram que os fãs respeitem a privacidade da família de Rivers neste momento

Sam Rivers: baixista da banda americana Limp Bizkit, morreu aos 48 anos. ( David Wolff - Patrick/Redferns via Getty Images)

Da Redação
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 09h35.

O baixista Sam Rivers, um dos fundadores da banda americana Limp Bizkit, morreu aos 48 anos. A informação foi divulgada neste domingo pelas redes sociais oficiais do grupo, que descreveu Rivers como "mais do que nosso baixista" e "a alma do som". O motivo da morte não foi divulgada.

Pelas redes, o Limp Bizkit afirmou que desde a primeira nota que tocaram juntos, Sam trouxe luz e um ritmo que jamais poderiam ser substituídos. “Seu talento era natural, sua presença inesquecível, seu coração enorme.”

Formado em 1994 por Fred Durst, John Otto, DJ Lethal, Wes Borland e Sam Rivers, o Limp Bizkit ficou conhecido pela fusão de rock pesado com hip-hop e por suas letras agressivas.

A banda ganhou destaque no final dos anos 1990 com álbuns como Significant Other e Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, além de singles como Take a Look Around e o hit número um Rollin’ (Air Raid Vehicle).

“Compartilhamos tantos momentos — selvagens, tranquilos, lindos — e cada um deles significou mais porque Sam estava lá”, disse a banda. Eles pediram ainda que os fãs respeitem a privacidade da família de Rivers neste momento

