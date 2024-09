Saiba tudo sobre o show de Will Smith no Rock in Rio 2024

A edição de aniversário de 40 anos do Rock in Rio conta com grandes atrações nacionais e internacionais, que prometem sacudir a Cidade do Rock em uma festa memorável. Por outro lado, uma das maiores surpresas é a participação de Will Smith no festival de música.

Will Smith tem uma longa carreira no cinema, marcada por filmes de sucesso como "MIB: Homens de Preto", "À Procura da Felicidade" e "Eu Sou a Lenda". Em 2022, o ator conquistou o Oscar de Melhor Ator, a maior honraria do setor, pelo filme "King Richard: Criando Campeãs".

Apesar da fama nas telas, ele também tem uma notável trajetória na música, especialmente no gênero hip hop. Desta vez, o artista levará seu carisma e talentos musicais para o Rock in Rio 2024 nesta quinta-feira, 19, no mesmo dia de apresentações de Charlie Puth e Ed Sheeran.

O que esperar do show de Will Smith no Rock in Rio?

Will Smith possui quatro álbuns de estúdio em sua carreira solo no rap: Big Willie Style (1997), Willennium (1999), Born To Reign (2002) e Lost and Found (2005).

Ao longo de sua trajetória musical, ele conquistou quatro prêmios Grammy, sendo o primeiro deles na categoria de Melhor Performance de Rap. Antes de sua carreira solo, nos anos 1980, Smith formava a dupla de hip-hop DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, com a qual lançou cinco álbuns.

Em junho deste ano, Will fez seu retorno à música ao apresentar uma faixa gospel, "You Can Make It", no BET Awards. A canção alcançou a terceira posição na parada Hot Gospel Songs e ficou em 23º lugar na Hot Christian Songs, ambas da Billboard.

Em julho, o artista lançou o single "Work of Art", em colaboração com o rapper Russ e seu filho Jaden Smith. Em entrevista à Black Film Allies, Will revelou que tem se concentrado na música atualmente.

Will Smith também fez parte das trilhas sonoras de filmes como Men in Black, o live-action de Aladdin e Bad Boys: Para Sempre, lançado em junho deste ano. Com base nos setlists recentes disponíveis no site setlist.fm, é provável que o público ouça hits como "Gettin' Jiggy Wit It", "Switch", "Yo Home to Bel-Air", "Miami", "You Can Make It", "Work of Art", "Shine A Light On ‘Em", "Summertime" e "Boom! Shake the Room".

O Rock in Rio 2024 marcará uma das primeiras apresentações de Will Smith nesta nova fase musical. Em seus shows mais recentes, o cantor tem mesclado seus grandes sucessos de mais de duas décadas com suas novas canções.

Que horas começa o show de Will Smith no Rock in Rio 2024?

A apresentação especial de Will Smith no Palco Sunset, nesta quinta-feira, 19, está programa para começar após o show de Ferrugem, às 20h10. No entanto, não há um horário definido para a entrada do artista no palco.

Quais são os dias do Rock in Rio 2024?

O Rock in Rio está marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Veja as principais atrações do Rock in Rio 2024

O festival contará com a presença de grandes nomes da música, incluindo Imagine Dragons, OneRepublic, Ed Sheeran, Charlie Puth, Katy Perry, Karol G, Cyndi Lauper, Iza, Glória Gaynor, Shawn Mendes, Akon, Ne-Yo e Mariah Carey. Esses artistas, conhecidos por seus talentos e sucessos internacionais, prometem trazer performances inesquecíveis ao palco.