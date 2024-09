Projota e família são feitos reféns durante assalto em casa; entenda o caso

1/13 Lulu Santos está confirmado para o Rock in Rio (Lulu Santos está confirmado para o Rock in Rio)

2/13 Imagine Dragons está confirmado no line-up do Rock in Rio (Imagine Dragons está confirmado no line-up do Rock in Rio)

3/13 Banda Evanescence está confirmada para o Rock in Rio 2024 (Banda Evanescence está confirmada para o Rock in Rio 2024)

4/13 Ludmilla vai se apresentar no Rock in Rio (Ludmilla vai se apresentar no Rock in Rio)

5/13 Ed Sheeran estará na Cidade do Rock, no Rock in Rio 2024 (Ed Sheeran estará na Cidade do Rock, no Rock in Rio 2024)

6/13 Ne-Yo vai se apresentar no Rock in Rio 2024 (Ne-Yo vai se apresentar no Rock in Rio 2024)

7/13 Katy Perry está confirmada no Rock in Rio 2024 (Katy Perry está confirmada no Rock in Rio 2024)

8/13 Joss Stone está confirmada no line-up do Rock in Rio 2024 (Joss Stone está confirmada no line-up do Rock in Rio 2024)

9/13 Travis Scott também vai se apresentar no Rock in Rio (Travis Scott também vai se apresentar no Rock in Rio)

10/13 Mariah Carey vai se apresentar no Rock in Rio (Mariah Carey vai se apresentar no Rock in Rio)

11/13 Cyndi Lauper estará presente no Rock in Rio entre as atrações internacionais (Cyndi Lauper estará presente no Rock in Rio entre as atrações internacionais)

12/13 Shawn Mendes vai se apresentar no Rock in Rio (Shawn Mendes vai se apresentar no Rock in Rio)