Ryan Gosling: "I'm Just Ken" ganha três novas versões e clipe; veja vídeo

Quem adorou a música "I'm Just Ken", de Ryan Gosling para o filme da Barbie, recebeu nesta quarta-feira, 20 um presente de Natal hilário. Isso porque o ator, em conjunto com o produtor Mark Ronson, lançou três novas versões da canção, compiladas no "The Ken EP".

Uma delas (a versão natalina) ganhou até mesmo um clipe, que recebeu o nome de "I'm Just Ken (Merry Christmas Barbie)". O EP completo está disponível no Spotify.

Até o momento, Barbie é a maior bilheteria do cinema de 2023, com U$ 1,4 bilhão arrecadados mundialmente, e também já é o filme com melhor faturamento dirigido por uma mulher.

Veja o novo clipe de I'm Just Ken, do Ryan Gosling

Música premiada?

Sucesso dos fãs à parte, "I'm Just Ken" está longe de ser apenas mais uma música de filme. O clipe oficial da canção já acumula mais de 13 milhões de visualizações no Youtube oficial da Warner Bros. Pictures, virou um hit do TikTok — é a música de quase 100 mil vídeos da plataforma — e está na corrida das principais premiações do cinema.

No Globo de Ouro, por exemplo, concorre na categoria de melhor canção original de filme, ao lado de "Dance the night", de Dua Lipa, e "What was I made for?", de Billie Eilish, todas gravadas para o filme da Barbie.

Quanto Ryan Gosling ganhou com Barbie?

Ryan Gosling teve cachê inicial de US$ 12,5 milhões para o filme, de acordo com informações da Variety.

Onde assistir 'Barbie' no streaming?

"Barbie", de Greta Gerwig, está no catálogo da HBO Max desde o dia 15 de dezembro.