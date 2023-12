Após condenação de Jonathan Majors, Marvel demite ator e muda nome de filme; entenda o caso

Se não bastasse a complexa fase pela qual a Marvel Studios passa com os filmes e séries de super-herói — "As Marvels" se tornou a pior bilheteria da história da franquia, com U$ 197 milhões —, um dos trunfos de Kevin Feige para a nova fase do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel) também sofreu um golpe duro no começo dessa semana, após a condenação de Jonathan Majors por agressão e assédio.

Demitido da Marvel, Majors ocupava o papel de Kang, O Conquistador, o principal vilão para a fase 5 do MCU e peça essencial para o desenvolvimento dos novos super-heróis apresentados pela marca. Sem ele, a Marvel não só teve que renomear o novo filme dos Vingadores — antes "Vingadores: A Dinastia Kang" e agora "Vingadores 5", segundo o The Hollywood Reporter —, como também precisa repensar toda sua estratégia de lançamentos.

Jonathan Majors foi introduzido no MCU no filme "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" e na série "Loki", na qual aparece nos créditos da primeira temporada e é uns dos personagens principais da segunda.

O novo filme dos Vingadores, por sorte, ainda está em fase de desenvolvimento de roteiro.

Matéria em atualização