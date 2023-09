Barbie: live-action está disponível em diversas plataformas de streaming; saiba onde assistir

O live-action "Barbie" é considerado um sucesso absoluto em críticas e em bilheterias ao redor do mundo. Agora, o filme está disponível em diversas plataformas de streaming, uma oportunidade para quem não assistiu ao longa ou para quem o amou nos cinemas.

Dirigido por Greta Gerwig, "Barbie" retrata as aventuras da boneca mais famosa do mundo, interpretada por Margot Robbie, e de seu namorado Ken no mundo real, com desafios, confusões e buscas por identidade e autoconhecimento.

O filme se consagrou como um dos maiores sucessos da Warner Bros., tanto que se tornou a produção de maior bilheteria do estúdio nos Estados Unidos, chegando a US$ 537,4 milhões (cerca de R$ 2,6 bilhões, na cotação). A arrecadação superou o filme que até então era o detentor do título: “Batman: O Cavaleiro das Trevas”, de Christopher Nolan, que conquistou US$ 536 milhões (R$ 2,6 milhões) nas bilheterias.

Já no Brasil, "Barbie" arrecadou mais de R$ 215 milhões, de acordo com estimativas da empresa Box Office Mojo. Ao redor do mundo, a cifra chega R$ 7 bilhões, com mais de R$ 6,8 bilhões de faturamento. O longa atraiu para os cinemas não apenas os fãs da boneca, como também muitas pessoas curiosas pela história.

Onde assistir ao filme "Barbie"

"Barbie" estreou nesta terça-feira, 12, para aluguel e venda nas plataformas ClaroTV+, Amazon Prime, Microsoft, Google Play, Vivo Play, YouTube, SKY e iTunes, com preços de R$ 49,90 a R$ 69,90.

Os usuários do iTunes também podem aproveitar uma versão em 4K com conteúdos exclusivos, que contam com bastidores, músicas e outras informações sobre a “Barbielândia”, o universo da boneca.

Por outro lado, a HBO Max, plataforma de streaming controlada pela Warner Bros, ainda não disponibiliza o filme em seu catálogo. Diante da inquietação do público, o CEO da Waner Bros. Discovery, David Zaslav, declarou recentemente que "Barbie" poderia ser oferecido no serviço até dezembro deste ano.