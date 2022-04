RuPaul desmente fofocas e nega rivalidade com Pablo Vittar

A drag queen RuPaul criticou nesta quarta-feira as pessoas que estão "tentando criar uma rivalidade" entre ela e Pablo Vittar. O Twitter da americana foi alvo de centenas de mensagens de fãs da brasileira.

Os seguidores de Pablo Vittar fizeram postagens, mencionando RuPaul, e pedindo que a americana parabenizasse a brasileira pelo show no festival Coachella.

RuPaul é considerada a mãe das drag queens. No entanto, Pablo Vittar foi a primeira a se apresentar no festival.

I LOVE & SUPPORT @PablloVittar + Shame on you catty twitter trolls trying to create a rivalry. pic.twitter.com/1vvaxBzyv0

— RuPaul (@RuPaul) April 20, 2022