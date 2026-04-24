Astro de "Round 6", Park Sung-Hoon, confirma vinda ao Brasil para o SANA 2026

O ator Park Sung-Hoon, de 41 anos, famoso por suas atuações em "Rainha das Lágrimas" e "Round 6", estará no Brasil em julho para participar do SANA (Super Amostra Nacional de Animes), que ocorrerá nos dias 10, 11 e 12 de julho em Fortaleza, Ceará.

O ator estará no evento no dia 11 de julho, participando de encontros com fãs e painéis interativos. Esta será a primeira vez que ele visita o Brasil.

Com reconhecimento por sua versatilidade e intensidade nas atuações, Park Sung-Hoon conquistou uma grande base de admiradores globalmente, especialmente com o sucesso crescente das produções sul-coreanas. Ele também é conhecido por suas performances em dramas como "A Lição (2022)" e "Dentro do Ringue (2020)".

O SANA é o maior evento de cultura pop e geek das regiões Norte e Nordeste do Brasil, reunindo anualmente fãs de anime, mangá, games e entretenimento. O evento atrai, em média, 150 mil visitantes por edição.

Ao longo dos anos, o SANA recebeu grandes personalidades da cultura pop, tanto nacionais quanto internacionais, como Tichina Arnold, a famosa Rochelle de “Todo Mundo Odeia o Chris”, Jason Isaacs, que interpretou Lúcio Malfoy na saga “Harry Potter”, além de artistas como CPM 22, Pitty e Glória Groove.

Como comprar ingressos?

Os ingressos para o festival estão à venda na Ticket 360, com preços a partir de 60 reais.