Um dos rostos mais queridos da torcida brasileira e herói do pentacampeonato de 2002 participará da Copa do Mundo 2026, mas, dessa vez, fora dos campos. Ronaldinho Gaúcho é o mais novo embaixador da cerveja Itaipava e vem como reforço à estratégia de marketing do Grupo Petrópolis para o torneio.

Conhecido por "rolês aleatórios", o ex-jogador foi na verdade uma escolha estratégica da empresa para aproveitar a sazonalidade da Copa.

“Ronaldinho é um ícone que traduz leveza e brasilidade, atributos que também estão no DNA de Itaipava", afirma Diego Santelices, head de comunicação e mídia do Grupo Petrópolis.

A campanha que expõe um 'segredo'

Criada pela WMcCANN, a ação publicitária tem como ponto de partida uma das jogadas que se tornou marca registrada do gaúcho. O "passe sem olhar", em que Ronaldinho olhava para um lado enquanto tocava a bola para outro, é até hoje lembrado com carinho pela torcida.

A campanha explora essa memória do brasileiro, com o próprio jogador explicando o "segredo" que originou o movimento famoso: ele se distraiu com uma Itaipava gelada ao lado do campo.

“Também, quem resiste a uma Itaipava? Receita brasileira, ingredientes de qualidade... a minha cerveja com muito orgulho”, diz Ronaldinho, na campanha.

É uma brincadeira, afinal, o passe sem olhar era conhecido por confundir o adversário no campo e permitir que o gaúcho se livrasse da marcação.

“Partimos de uma verdade cultural muito forte: uma das jogadas mais conhecidas da história do futebol, feita por um dos ícones mais reconhecidos", afirma Guilherme Aché, diretor de criação da WMcCANN. "A partir disso, construímos uma narrativa que surpreende todos os fãs do Ronaldinho e do esporte. Uma revelação divertida, conectando futebol e Itaipava de forma inusitada."

Cerveja e futebol

A Copa do Mundo é uma janela de vendas extremamente importante para a indústria cervejeira. Segundo dados divulgados pela Associação Paulista de Supermercados (Apas) na Copa de 2018, as vendas da bebida registraram alta de 30% a 50% nas datas em que a seleção canarinha entrou em campo.

O efeito não é restrito aos dias de jogos. Segundo um levantamento do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv), houve um aumento de aproximadamente 8% no consumo de cerveja durante o ano de 2022, quando aconteceu a Copa do Mundo no Catar, em relação a 2021.

“O brasileiro aprecia tomar uma cerveja quando vê futebol e a Itaipava retornou com tudo a esse território: patrocinamos os amistosos e as eliminatórias no ano passado e fomos a cerveja oficial do Campeonato Paulista 2026”, diz João Netto, diretor de Marketing e Trade do Grupo Petrópolis.

A indústria cervejeira tem uma participação de 2,5% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Ao todo, o setor gerou um valor de R$ 230 bilhões e 3,1 milhões de postos de emprego em 2024, de acordo com levantamento da Associação Brasileira da Indústria Cervejeira (Cervbrasil).

No país, as três maiores empresas do setor são Ambev, Heineken e o Grupo Petrópolis; este último com participação de mercado de 11,4%.