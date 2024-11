Ronaldinho Gaúcho é convidado do governo do Azerbaijão para conferência do clima

Integrantes de ONGs e jornalistas brasileiros compareceram em peso à 29ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP29), realizada em Baku, no Azerbaijão. O objetivo foi discutir e encontrar apoio de representantes de governo que possam influenciar no combate à emergência climática global. Uma celebridade do mundo do futebol, no entanto, é quem mais chamou atenção antes mesmo de aparecer oficialmente.

Funcionários que faziam a distribuição de credenciais do evento, que ocorre sob forte segurança devido à presença de presidentes e outros chefes de estado, encontraram um dos crachás com a foto do jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, acompanhado de seu nome completo, Ronaldo de Assis Moreira.

Rolê aleatório

Segundo o documento, Ronaldinho foi convidado pelo governo do Azerbaijão para participar de eventos da COP29. Seu irmão, Roberto de Assis Moreira, também está credenciado para o encontro. Após a foto da credencial circular, o jornal O Globo confirmou que o jogador está, de fato, credenciado para a convenção.

Assim que a foto do crachá vazou para a imprensa, jornalistas tentaram descobrir em quais eventos o craque participaria. A presença inesperada de Ronaldinho foi rapidamente apelidada de “rolê aleatório” pelos ambientalistas, embora ainda não haja um anúncio oficial de sua agenda no evento.

Temor de uso da imagem para empresas de petróleo

Apesar do clima de tietagem, ONGs ambientais temem que Ronaldinho tenha sido convidado ao Azerbaijão para eventos de relações públicas ligados a empresas de petróleo e gás, considerados grandes vilões do aquecimento global.

O Azerbaijão tem sido criticado por hospedar a COP sem demonstrar compromisso com a redução de combustíveis fósseis. Ronaldinho, por sua vez, é visto com ceticismo devido ao seu histórico de visitas a regiões produtoras de petróleo.

Histórico de associações com países produtores de petróleo

Entre 2020 e 2021, Ronaldinho participou de amistosos nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita, locais que têm investido intensamente em futebol, e foi recebido por líderes locais. Em 2022, ele compareceu à Copa do Mundo do Catar como torcedor, continuando sua presença em países produtores de petróleo.

Ambientalistas entrevistados pelo jornal O Globo criticam as operações de relações públicas de países produtores de petróleo desde as COPs de 2022, no Egito, e de 2023, em Dubai, que têm por objetivo melhorar a imagem desses países. “O lobby do petróleo é o novo cigarro, porque eles estão cooptando todos os ídolos da juventude para tentar vender como OK o modelo econômico desses países, que é totalmente ancorado na produção e consumo de combustíveis fósseis”, afirma Claudio Ângelo, coordenador de política internacional do Observatório do Clima, a maior coalizão de ONGs ambientais do Brasil.

Cláudio também citou outros exemplos: “Isso também vale para o Cristiano Ronaldo, que está jogando na Arábia Saudita. O Ronaldinho Gaúcho é mais um personagem dessa lista de personalidades cooptadas pela indústria do petróleo para ajudar na imagem deles”, completou.