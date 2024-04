Cinema a R$ 4: filmes vencedores do Oscar serão exibidos em Circuito Spcine; veja como comprar

A Spcine, empresa vinculada à prefeitura de São Paulo, quer democratizar o acesso ao cinema na capital paulista. Para isso, em abril, exibirá dois filmes vencedores do Oscar, com ingressos no valor de R$ 4.

Até a próxima quarta-feira, 10, as salas da Biblioteca Roberto Santo (Ipiranga), do Centro Cultural Olido (Centro Histórico) e do Centro Cultural São Paulo (Liberdade) exibem "Anatomia de uma Queda", vencedor do Oscar na categoria de melhor roteiro original, e "A Zona de Interesse", que levou estatuetas em melhor mixagem de som e melhor filme internacional.

"Levante" e "Ervas Secas" também são outros dois títulos que fazem parte da promoção.

Como comprar ingressos do Spcine?

Os ingressos estarão disponíveis para compra uma hora antes do início das sessões, e estarão limitados até 30 minutos antes do filme ou até acabarem as entradas.

A venda é feita por ordem de chegada e não é permitido fazer reservas. Só é possível comprar os ingressos na bilheteria local.

Veja a programação completa da Spcine

Anatomia de uma Queda

Biblioteca Roberto Santo (Ipiranga)

Terça, 9 de abril: 13h30

Quarta, 10 de abril: 13h30

Centro Cultural Olido (Centro Histórico)

Quarta, 10 de abril: 16h

Centro Cultural São Paulo (Liberdade)

Terça, 9 de abril: 17h

Quarta, 10 de abril: 17h

A Zona de Interesse

Biblioteca Roberto Santo (Ipiranga)

Terça, 9 de abril: 16h10

Quarta, 10 de abril: 16h10

Centro Cultural Olido (Centro Histórico)

Quarta, 10 de abril: 19h

Centro Cultural São Paulo (Liberdade)

Terça, 9 de abril: 20h

Quarta, 10 de abril: 20h

Levante

Centro Cultural Olido (Centro Histórico)

Quarta, 10 de abril: 14h

Ervas Secas

Biblioteca Roberto Santo (Ipiranga)