'O Simpatizante': Robert Downey Jr. estreia em série da HBO e A24; veja trailer e data de estreia

Depois do primeiro anúncio na Rio2C de 2023 e um breve teaser divulgado no ano passado, a série 'O Simpatizante' (The Sympathizer, no título original) finalmente ganhou um novo trailer e data de estreia. O elenco é composto por Robert Downey Jr. e Hoa Xuande (Cowboy Bebop) e a produção baseada no livro homônimo de Viet Thanh Nguyen, vencedor do Pullitzer.

A série também receberá uma porção de grandes diretores em diferentes países, incluindo Park Chan-wook (Segredos de Sangue), o brasileiro Fernando Meirelles (Cidade de Deus), Niv Fichman (Antiviral) e Marc Munden (Utopia). "O Simpatizante" tem estreia marcada para o dia 14 de abril e será exibido na Max (antiga HBO Max).

A produção é uma parceria entre a HBO e a A24, estúdio por trás de produções como "Vidas Passadas" (2023) e "Zona de Interesse" (2023), ambos concorrentes do Oscar de 2024.

Veja o trailer de 'O Simpatizante' com Robert Downey Jr.

Qual é o enredo de 'O Simpatizante'?

"The Sympathizer" conta a história de um norte-vietnamita que se incorpora ao exército do Sul do Vietnã nos anos 1970, viaja para a Califórnia (EUA) e atua como consultor cultural de um filme norte-americano sobre a Guerra, com o mesmo estilo de "Platoon". Ele se torna o narrador da produção. A série é um thriller de espionagem em formato de sátira.

Além de Downey Jr., fazem parte do elenco Fred Nguyen Khan (Fatherhood), Toan Le, Vy Le, Alan Trong (A Guerra do Amanhã), Duy Nguyen, Kayli Tran e VyVy Nguyen, Sandra Oh (Killing Eve), entre outros.

Fernando Meirelles será diretor de 'O Simpatizante'

O cineasta brasileiro, reconhecido mundialmente por "Cidade de Deus", fará a direção do quarto episódio da série, que foi gravada em Los Angeles e nas Filipinas.