Petróleo lidera pauta de exportação do país no 3º trimestre

Com a Petrobras operando quase 90% da produção nacional, a estatal alcançou um marco importante no terceiro trimestre deste ano. Com a exportação de petróleo, a companhia superou o agronegócio e a mineração na pauta de exportação do país. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 8, pela presidente da empresa, Magda Chambriand.

Magda destacou: “Chegamos à marca do primeiro produto de exportação do Brasil com o óleo cru. Superamos farelos de soja, o agronegócio, a mineração e a exportação de ferro e nos tornamos capazes de ofertar ao país uma imensa contribuição para o primeiro produto da pauta de exportação do Brasil, o óleo cru, produzido principalmente pela Petrobras”.

Petróleo e produção acumulada batem recordes

A Petrobras registrou destaques operacionais, como a marca inédita no Brasil de 3 bilhões de barris de óleo em produção acumulada atingida pela Jazida Compartilhada de Tupi e pela área de Iracema, em setembro.

Além disso, ao tratar do balanço do terceiro trimestre de 2024, Magda Chambriand destacou que a empresa obteve um lucro de R$ 32,6 bilhões, um aumento de 22,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. A companhia também anunciou a distribuição de R$ 17,1 bilhões em dividendos aos acionistas.

Produção de energia e expansão de FPSOs

A executiva avaliou os resultados como sólidos, destacando que ultrapassaram as expectativas do mercado. “Resultados que ultrapassaram as melhores expectativas do setor. No trimestre passado, tínhamos forte formação de caixa tanto em função da exploração e produção de petróleo quanto do refino e gás natural. Neste trimestre, portanto, o que estamos reafirmando é o êxito das escolhas que fizemos. Estamos com uma dívida no menor patamar desde 2008. Hoje, somos responsáveis pela geração de 31% de toda a energia primária do nosso país”, ressaltou.

A unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência, FPSO Sepetiba, no campo de Mero 2, atingiu o topo de produção em menos de oito meses após sua entrada em operação, contribuindo para o recorde de produção total operada do pré-sal, com 3,49 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed).

A Petrobras também celebrou a entrada em operação da FPSO Maria Quitéria no campo de Jubarte, em 15 de outubro, e da FPSO Marechal Duque de Caxias no campo de Mero, em 30 de outubro.